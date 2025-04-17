МВД Эстонии планирует упростить правила хранения и использования оружия для граждан

Ведомство аргументирует такие меры ухудшающейся ситуацией в стране. По их мнению, каждый житель Эстонии должен знать, какова его роль в случае кризиса или войны, и уметь эффективно ее выполнять. Кроме того, при рассмотрении поправок к закону было предложено ввести в школах обучение по обращению и использованию огнестрельного оружия. Глава МВД республики уточнил, что все эти предложения заслуживают рассмотрения, но пока невозможно обещать, что они будут реализованы. Тем не менее, по его словам, может произойти более широкое распространение оружия в обществе.