Гигин: «Никогда в Украине не было такого процветающего времени, как в советской Украине!»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим будущее Союзного государства, кадровые изменения у Лукашенко и многое другое. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Знаете, кого они больше всего боялись и боятся до сих пор? Настоящих украинцев, которые неизбежно были, есть и будут.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Почему они так ненавидят Ковпака? Почему они так ненавидят Черняховского? Почему они всех так ненавидят? Потому что в этих людях реальное воплощение настоящей Украины такой, какой она должна была бы быть. Какой она была. Потому что в них светочу вот этой великой советской Украины. Никогда! Никогда в Украине не было такого процветающего времени, как в советской Украине. Они цепляются за этот миф о голодоморе, пытаясь заслонить...
Во-первых, сам миф, что голодомора не было, был голод. Голодоморы – они пытаются объяснить, что это геноцид. Да, был голод. Причины – отдельная тема. Но они пытаются этим мифом заслонить великую Украину, героев Великой Отечественной. Украину Довженко, Украину Богдана Ступки, Украину театра Леси Украинки, Украину с Одесским, с Львовскими оперными театрами просто блистающими музыкальной культурой. Украину великих достижений, великих достижений экономических. Украину, у которой было все. Украину с богатыми шахтерами, у которых зарплата была как у советских министров. Украину с орденоносцами, механизаторами колхозов, где действительно были процветающие колхозы. Вот эту великую Украину. Украину, где Харьков, не только Киев, но и Харьков был одним из союзных центров. Кто бы в здравом уме мог назвать Харьков, Одессу, Львов, да даже Донецк провинциальными центрами? Да никто никогда, потому что это была гордость всегда всего большого Советского Союза.