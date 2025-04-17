Гигин: «Никогда в Украине не было такого процветающего времени, как в советской Украине!»

Григорий Азаренок, СТВ:

Знаете, кого они больше всего боялись и боятся до сих пор? Настоящих украинцев, которые неизбежно были, есть и будут.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Почему они так ненавидят Ковпака? Почему они так ненавидят Черняховского? Почему они всех так ненавидят? Потому что в этих людях реальное воплощение настоящей Украины такой, какой она должна была бы быть. Какой она была. Потому что в них светочу вот этой великой советской Украины. Никогда! Никогда в Украине не было такого процветающего времени, как в советской Украине. Они цепляются за этот миф о голодоморе, пытаясь заслонить...