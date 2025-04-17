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Дмитрий Кравченко покинул пост главного тренера жлобинского «Металлурга»

17 апреля 2025 20:20
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Дмитрий Кравченко покинул пост главного тренера жлобинского «Металлурга», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Специалист возглавлял команду на протяжении четырех лет, за это время «сталевары» трижды становилась обладателем Кубка Президента. В нынешнем плей-офф «стальные волки» уступили «Гомелю» в четвертьфинальной серии и покинули розыгрыш. Кравченко признавался лучшим тренером страны по итогам трех сезонов. Сообщается, что коуч обратился в клуб с инициативой о прекращении сотрудничества для продолжения карьеры в другой лиге.

# Хоккей

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