Дмитрий Кравченко покинул пост главного тренера жлобинского «Металлурга», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Специалист возглавлял команду на протяжении четырех лет, за это время «сталевары» трижды становилась обладателем Кубка Президента. В нынешнем плей-офф «стальные волки» уступили «Гомелю» в четвертьфинальной серии и покинули розыгрыш. Кравченко признавался лучшим тренером страны по итогам трех сезонов. Сообщается, что коуч обратился в клуб с инициативой о прекращении сотрудничества для продолжения карьеры в другой лиге.