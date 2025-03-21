Полякам всё чаще не выплачивают зарплату

В Польше работники все чаще сталкиваются с задержками или невыплатой зарплат. И это явление тревожно растет. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные национальной инспекции труда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если 2 года назад задолженность по зарплате составляла около 35 миллионов долларов, то уже в 2024 году этот показатель вырос в два раза – до 70 миллионов долларов. В основном эта проблема возникает в небольших городах.