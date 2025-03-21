Полякам всё чаще не выплачивают зарплату
В Польше работники все чаще сталкиваются с задержками или невыплатой зарплат. И это явление тревожно растет. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные национальной инспекции труда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если 2 года назад задолженность по зарплате составляла около 35 миллионов долларов, то уже в 2024 году этот показатель вырос в два раза – до 70 миллионов долларов. В основном эта проблема возникает в небольших городах.
Это большая проблема, действительно. Мои друзья живут в небольшом городе, и двое из них получали зарплату лишь через месяц, а один до сих пор не может ее добиться. Он без денег уже месяца три.
По словам экспертов инспекции труда, работодатели не платят людям не потому, что не хотят, а потому, что у них просто нет денег. Множество компаний сейчас испытывают финансовые трудности из-за возросших затрат на производство, а большие штрафы за задержку зарплат могут и вовсе привести к банкротству. Ухудшения ситуации опасаются 33 % работодателей, тогда как годом ранее пессимистично настроены были лишь 23 % опрошенных.