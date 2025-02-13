В Польше из-за нехватки врачей закрываются родильные дома – местные СМИ

В Польше из-за нехватки врачей закрываются родильные дома, сообщают местные СМИ. Такие отделения исчезают из больниц один за другим, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году окончательно закрыты шесть родильных отделений, а с начала этого прекратили работу еще три. Причиной ситуации эксперты называют нехватку квалифицированных специалистов. В польском Минздраве уточнили, что большая часть дипломированных акушеров идет в частные клиники и специализированные медцентры с современным оборудованием и более высокой зарплатой.