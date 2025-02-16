Бизнесмены против Туска, военные проекты и сокращение школьной программы – последние события в Польше
Пока мы продолжаем спокойно идти своей дорогой, хотя это бывает и непросто, та же Варшава погружается в пучину политических страстей. Всю прошлую неделю в Польше жили в условиях госпереворота. На премьера Туска хотели завести уголовное дело и обвиняли в коррупции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А уходящий президент Дуда жаловался на будущую пенсию.
Местные предприниматели заявили, что готовы судиться с государством из-за закрытия пунктов пропуска на границе с Беларусью. Бизнесмены считают, что правительство не предоставило им другие возможности для заработка.
В то время как Польша закрывает границы, мы отрываем новые пути для сотрудничества. На неделе после реконструкции открыли пункт пропуска «Берестовица».
Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Ряд соглашений в таможенной сфере, по инициативе наших западных партнеров, денонсированы. То есть сейчас контакты на минимальном уровне. Есть надежда, что с улучшением двухсторонних отношений будут восстанавливаться и таможенные отношения. Мы готовы к оформлению любого грузо- и пассажиропотока, у нас есть квалифицированные сотрудники, есть соответствующая техника. Надеемся на улучшение ситуации и открытие границ.
Но в Польше сегодня больше вкладываются в военные проекты. В этой стране самые высокие в ЕС расходы на оборону. Варшава тратит на это почти 5 % ВВП, ударными темпами сокращает социальную сферу. Первыми под нож пошли траты на образование. На фоне массового недобора кадров (по всей стране не хватает более 20 тысяч сотрудников), в профильном министерстве решили просто сократить школьную программу на 20 %.
Польские власти хотят отменить нулевые классы для дошкольников – подробности здесь.