Пока мы продолжаем спокойно идти своей дорогой, хотя это бывает и непросто, та же Варшава погружается в пучину политических страстей. Всю прошлую неделю в Польше жили в условиях госпереворота. На премьера Туска хотели завести уголовное дело и обвиняли в коррупции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А уходящий президент Дуда жаловался на будущую пенсию.

Местные предприниматели заявили, что готовы судиться с государством из-за закрытия пунктов пропуска на границе с Беларусью. Бизнесмены считают, что правительство не предоставило им другие возможности для заработка.

В то время как Польша закрывает границы, мы отрываем новые пути для сотрудничества. На неделе после реконструкции открыли пункт пропуска «Берестовица».