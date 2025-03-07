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Польских депутатов отправят на курсы военной подготовки

07 марта 2025 16:50
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Польских депутатов отправят на курсы военной подготовки. На сборах народные избранники смогут освоить стрельбу, оказание первой помощи и планирование военного бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польских депутатов отправят на курсы военной подготовки-2

Любопытно, что в Польше военнообязанными считаются граждане до 50 лет, однако в некоторых случаях допускаются исключения для «здоровых и молодо выглядящих». А большая часть депутатского корпуса, очевидно, подходит под это описание. К тому же Варшава в последние годы взяла курс на активную милитаризацию. На усиление армии тратят огромные деньги и усилия. 

Активно привлекают гражданское население. Так, Минобороны Польши приглашает обычных людей на курсы по военной подготовке. В прошлом году появились программы «Образование с армией» для школьников, «Каникулы с армией» для молодых людей, а также «Выходные» и «Тренируйся с армией» для всех поляков. Очевидно, официальной Варшаве не дает покоя мнимая угроза с Востока.

# Новости Польши

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