Новости по тегу #Новости Греции

Авторы инициативы связывают это с защитой здоровья: чрезмерное время за экраном негативно влияет на сон, концентрацию и психику.
F-4 участвовал в ежегодном авиашоу, которое собирает военные и гражданские пилотажные команды из десятков стран.
В ходе беспорядков пострадали пять человек, трое из них госпитализированы.
Винтокрылая машина должна была совершить обзорную экскурсию. Однако спустя несколько минут после взлета летательный аппарат рухнул на землю в 30 метрах от взлетной площадки и загорелся.
Один экипаж удалось спасти – пострадавших доставили в больницу. Поиски второго продолжаются, официальной информации об их состоянии пока нет.
Только за сутки на Крит и Гавдос высадились более 300 мигрантов, одна лодка перевозила почти 200 человек.
По словам премьер-министра, Греция будет подталкивать и другие страны ЕС к принятию подобных мер. Словения, Великобритания, Австрия и Испания уже заявили, что также работают над аналогичными запретами.
Рост цен связан с конфликтом на Ближнем Востоке. Повреждение энергетической инфраструктуры и перебои поставок через Ормузский пролив вновь подтолкнули нефть вверх.
Четыре человека погибли, еще двое пропали без вести в результате пожара на кондитерской фабрике в греческом городе Трикала.
Бурные потоки воды остановили движение транспорта, нарушено расписание поездов и паромов. Отменены занятия в школах, закрыты детские сады. В Афинах из-за заваленных мусором и грязью путей не ходят трамваи.
Их возмущение вызвало решение правительства об обязательном переходе на электромобили с января 2026 года.
По всей стране практически остановлено движение грузовиков.
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