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Новости по тегу #Новости Греции

В Греции рассматривают полный запрет соцсетей для подростков младше 15 лет 
02 октября 2026 07:01

В Греции рассматривают полный запрет соцсетей для подростков младше 15 лет 

Военный самолет разбился на авиашоу в Греции
07 сентября 2026 09:48

Военный самолет разбился на авиашоу в Греции

В Греции в центре содержания мигрантов произошли столкновения с полицией
24 августа 2026 07:36

В Греции в центре содержания мигрантов произошли столкновения с полицией

В Греции три человека погибли при крушении вертолета
18 августа 2026 11:20

В Греции три человека погибли при крушении вертолета

В Греции два вертолета столкнулись при тушении лесного пожара
03 августа 2026 07:31

В Греции два вертолета столкнулись при тушении лесного пожара

Жители Крита выступают против открытия центра для мигрантов
11 июня 2026 07:49

Жители Крита выступают против открытия центра для мигрантов

Греция запретит доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет
08 апреля 2026 10:53

Греция запретит доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет

Греция вводит потолок наценок на топливо и продукты
12 марта 2026 08:47

Греция вводит потолок наценок на топливо и продукты

Крупный пожар произошёл на фабрике в Греции – есть погибшие
26 января 2026 13:42

Крупный пожар произошёл на фабрике в Греции – есть погибшие

Два человека стали жертвами непогоды в Греции
22 января 2026 10:51

Два человека стали жертвами непогоды в Греции

Таксисты в Греции объявили 2-дневную забастовку
13 января 2026 13:43

Таксисты в Греции объявили 2-дневную забастовку

Масштабный транспортный коллапс произошёл в Греции
09 января 2026 14:23

Масштабный транспортный коллапс произошёл в Греции