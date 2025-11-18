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В Греции остановились почти все поезда из-за забастовки работников железной дороги

18 ноября 2025 08:11
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В Греции остановились практически все поезда. Железнодорожники вышли на обще-национальную забастовку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так работники пытаются обратить внимание правительства на тяжелые проблемы, которые уничтожают отрасль.

Среди основных претензий – нехватка персонала, что ведет к регулярным задержкам поездов, изношенность подвижного состава и плохое техническое обслуживание инфраструктуры. При этом дефицит работников приводит к изнурительным условиям труда, что создает угрозу для безопасности как самих железнодорожников, так и пассажиров.

# Забастовка # Новости Греции

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