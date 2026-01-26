Крупный пожар произошёл на фабрике в Греции – есть погибшие

Четыре человека погибли, еще двое пропали без вести в результате пожара на кондитерской фабрике в греческом городе Трикала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На момент трагедии в здании находилось 13 человек. Шестеро из них, включая спасателя, госпитализированы из-за отравления угарным газом. Лишь двоим удалось выбраться из горящего здания невредимыми. Сейчас на месте катастрофы работают четыре десятка пожарных. Им удалось частично локализовать огонь. К пострадавшему предприятию также прибыли следователи и специалисты по ликвидации последствий ЧС. Им предстоит выяснить причину возгорания. По сообщениям местных жителей, перед пожаром был слышен сильный взрыв.