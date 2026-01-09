Масштабный транспортный коллапс произошёл в Греции

В Греции произошел масштабный транспортный коллапс. По всей стране практически остановлено движение грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в этом случае причиной проблемы стали не погодные катаклизмы, а общенациональная акция протеста фермеров.

Тысячи тракторов перекрыли основные шоссе, дороги и тоннели. Пикетчики пропускают только легковые машины и автомобили экстренные служб. Этой блокадой греческие сельхозпроизводители пытаются обратить внимание властей на свое бедственное положение.

Без поддержки правительства большинству из них грозит разорение. Протестующие требуют снизить стоимость топлива, электроэнергии и налоги, установить цену на сельхозпродукцию, которая покрывала бы производственные затраты и обеспечивала хоть какой-то стабильный доход.