Масштабный транспортный коллапс произошёл в Греции
В Греции произошел масштабный транспортный коллапс. По всей стране практически остановлено движение грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в этом случае причиной проблемы стали не погодные катаклизмы, а общенациональная акция протеста фермеров.
Тысячи тракторов перекрыли основные шоссе, дороги и тоннели. Пикетчики пропускают только легковые машины и автомобили экстренные служб. Этой блокадой греческие сельхозпроизводители пытаются обратить внимание властей на свое бедственное положение.
Без поддержки правительства большинству из них грозит разорение. Протестующие требуют снизить стоимость топлива, электроэнергии и налоги, установить цену на сельхозпродукцию, которая покрывала бы производственные затраты и обеспечивала хоть какой-то стабильный доход.
Фермер Василис Теодоров (Греция):
Ситуация действительно сложная, речь идет о выживании, проблем много, и мы пытаемся их решить. Мы хотели бы надеяться, что правительство поддержит нас, отнесется к этому серьезно и поймет, что мы не можем свести концы с концами, поля не обработаны, мы даже не можем купить необходимые семена на новый сельскохозяйственный год.
Протестующие готовы снять блокаду, если премьер-министр согласится сесть за стол переговоров с представителями фермерских союзов. Однако пока глава кабмина ограничился лишь тем, что потребовал от фермеров прекратить акцию протеста и пригрозил, что готов отдать приказ полиции применить силу для разгона митингующих.