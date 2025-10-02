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В Греции протестуют из-за планов правительства увеличить количество рабочих часов

02 октября 2025 07:19
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В Греции проходит всеобщая забастовка. Люди не согласны с планами правительства увеличить количество рабочих часов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции протестуют из-за планов правительства увеличить количество рабочих часов-2

Власти намерены увеличить рабочий день до 13 часов с оплатой сверхурочных, что не устраивает профсоюзы. Законопроект собираются утвердить в ближайшее время. Забастовка нарушила работу школ, госучреждений и больниц. Ранее власти уже обязали работников промышленности, торговли, сельского хозяйства и сферы услуг выходить на шестой рабочий день по решению работодателя. При этом уровень жизни в Греции по-прежнему остается ниже среднего по Евросоюзу.

# Протесты # Греция # Новости Греции

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