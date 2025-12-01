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Фермеры Греции устроили масштабную акцию протеста

01 декабря 2025 07:51
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Греческие фермеры устроили масштабную акцию протеста. Их возмущение вызвали задержки выплат финансовой помощи, рост затрат на производство и низкие закупочные цены на сельхозпродукцию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры Греции устроили масштабную акцию протеста-2

Чтобы обратить внимание властей, тысячи аграриев заблокировали тракторами центральные магистрали в двух регионах страны. Дело в том, что из-за вспышки оспы овец и коз, множество фермеров были вынуждены сократить поголовье стад. Это привело к разорению. Аграрии требуют от властей дополнительную помощь. 

Фермеры Греции устроили масштабную акцию протеста-4

Мы призываем все организации, не только в этом регионе, но и по всей стране, поддержать фермеров, каждого обычного человека. Это общая борьба, она представляет всех нас и может стать искрой для более масштабных протестов, потому что справедливость на нашей стороне. Мы просто не можем так продолжать. Фермеры не могут больше этого терпеть.

Против протестующих были брошены усиленные наряды полиции. Стражи порядка применили дубинки и слезоточивый газ. Есть пострадавшие. 

# Греция # Новости Греции # Кризис в Греции

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