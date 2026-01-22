Два человека стали жертвами непогоды в Греции

В Греции два человека стали жертвами непогоды. На центральные и южные районы страны обрушились ливни, которые сопровождаются ураганным ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За считаные часы выпала месячная норма осадков.

Бурные потоки воды остановили движение транспорта, нарушено расписание поездов и паромов. Отменены занятия в школах, закрыты детские сады. В Афинах из-за заваленных мусором и грязью путей не ходят трамваи. Экстренные службы выезжали на вызовы более тысячи раз. В основном для откачки воды из домов и очистки шоссе и дорог от упавших деревьев.

Власти ввели высший, красный уровень опасности. По прогнозам синоптиков, непогода в Греции будет бушевать еще два дня.