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Два человека стали жертвами непогоды в Греции

22 января 2026 10:51
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В Греции два человека стали жертвами непогоды. На центральные и южные районы страны обрушились ливни, которые сопровождаются ураганным ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За считаные часы выпала месячная норма осадков.

Два человека стали жертвами непогоды в Греции-2

Бурные потоки воды остановили движение транспорта, нарушено расписание поездов и паромов. Отменены занятия в школах, закрыты детские сады. В Афинах из-за заваленных мусором и грязью путей не ходят трамваи. Экстренные службы выезжали на вызовы более тысячи раз. В основном для откачки воды из домов и очистки шоссе и дорог от упавших деревьев. 

Власти ввели высший, красный уровень опасности. По прогнозам синоптиков, непогода в Греции будет бушевать еще два дня.

# Природные катаклизмы # Новости Греции

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