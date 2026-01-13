Таксисты в Греции объявили 2-дневную забастовку

Акции протеста проходят в Греции. Там двухдневную забастовку объявили таксисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их возмущение вызвало решение правительства об обязательном переходе на электромобили с января 2026 года.

Для многих водителей это означает уход из профессии, так как не все смогут приобрести электромобили. К тому же, зарядка авто в стране стоит дороже, чем бензин или дизтопливо. Опасение вызывает и неразвитая сеть электрозаправок.

Греция занимает предпоследнее место в Европе по созданию инфраструктуры таких станций. Правительство не учитывает эти проблемы при проведении реформы. Таксисты требуют, чтобы срок обязательного перехода на электромобили был продлен до 2035 года с разработкой реалистичного плана изменений.