В Греции обсуждают законопроект, разрешающий 13-часовой рабочий день

Документ, призванный модернизировать трудовую практику, был вынесен на голосование кабинета министров накануне. Однако, несмотря на заявленные цели, законопроект вызвал опасения относительно защиты прав трудящихся и соблюдения норм безопасности труда. Ранее подобная продолжительность рабочего дня была допустима лишь при условии контракта с несколькими работодателями. Сейчас норма в 13 часов будет допустима и для тех, кто занят в одной компании. Однако, согласно новому закону, ставить сотруднику чертову дюжину часов в день будет возможно при соблюдении условия предоставления ему не менее 11 часов ежедневного отдыха. Если все сложить, то теперь разогнаться рядовому греку некуда: ровно сутки рассчитаны лишь на работу и сон.

Отметим, что инициатива продиктована острым дефицитом квалифицированных специалистов. В ключевых отраслях, таких как туризм, общепит и гостеприимство, пустует около 80 тысяч рабочих мест. Это составляет значительные 22 % от всех вакансий в данных секторах, что создает угрозу для экономического развития и конкурентоспособности страны.