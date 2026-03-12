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Греция вводит потолок наценок на топливо и продукты

12 марта 2026 08:47
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Греция вводит трехмесячный потолок на торговые наценки на топливо и продукты, чтобы предотвратить спекуляции на фоне роста мировых цен на энергоносители. Решение будет действовать до конца июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мировые цены на нефть впервые с 2022 года перешагнули рубеж в 100 долларов.

Рост цен связан с конфликтом на Ближнем Востоке. Повреждение энергетической инфраструктуры и перебои поставок через Ормузский пролив вновь подтолкнули нефть вверх. Рынки сомневаются, что рекордный план Международного энергетического агентства по высвобождению резервов сможет компенсировать возможные сбои. Греция, продолжающая восстановление после долгового кризиса, уже несколько месяцев сталкивается с ростом стоимости продуктов и жилья. Жители страны поддержали решение, отмечая, что цены были высокими еще до обострения ситуации вокруг Ирана. 

Греция вводит потолок наценок на топливо и продукты-2

Согласно новым правилам, на автозаправках вводится потолок в 12 центов на литр сверх оптовой цены бензина и дизеля. Супермаркетам грозят штрафы до пяти миллионов евро, если их прибыль превысит средний уровень 2025 года. Правительство подчеркивает, меры направлены на защиту потребителей и стабилизацию рынка в условиях глобальной энергетической неопределенности.

# Новости Греции # Кризис в ЕС # Кризис в Греции # Конфликт на Ближнем Востоке

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