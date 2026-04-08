Греция запретит доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 8 апреля заявил премьер-министр страны. Соответствующий закон вступит в силу с 2027 года.

По словам главы кабмина решение было принято ради сохранения психического здоровья подрастающего поколения. Запрет поддерживает и взрослая часть населения. Как показывает опрос, около 80 % родителей одобряют этот закон.

– Если бы сейчас передо мной был премьер-министр, и мы обсуждали бы этот вопрос, я бы сказала ему: запретите их, закройте их. Мы достигли предела, мы больше не можем это терпеть. Нам, родителям, нужна помощь. Они общаются через социальные сети. Так происходит весь день. Ты говоришь им: «Почему бы вам не выйти на улицу подышать свежим воздухом, поиграть?» А они отвечают: «Никто не выходит, мы будем сидеть в сетях, там разговаривать и играть».

По словам премьер-министра, Греция будет подталкивать и другие страны ЕС к принятию подобных мер. Словения, Великобритания, Австрия и Испания уже заявили, что также работают над аналогичными запретами.