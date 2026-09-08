Новости по тегу #Новости Албании

От аналогичного проекта в центре Белграда бизнесмен уже отказался после серии уличных акций. В Албании люди рассчитывают добиться такого же результата.
В южном регионе страны, группа радикально настроенных участников акции ворвалась на территорию одного из строительных объектов и устроила погром.
За проектом стоит компания Джареда Кушнера – зятя лидера США.
Протестующие обвиняют правительство в коррупции. А также в том, что суды освобождают чиновников от уголовной ответственности.
Причиной беспорядков стало решение правящего большинства освободить министров от уголовной ответственности.
Демонстранты требовали отставки правительства, после того, как стало известно, что прокуратура обвинила в коррупции ряд высокопоставленных чиновников.
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