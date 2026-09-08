Прямой эфир

Новости по тегу #Новости Албании

В столице Албании тысячи людей вышли с протестом против застройки побережья Адриатического моря
08 сентября 2026 09:15

В столице Албании тысячи людей вышли с протестом против застройки побережья Адриатического моря

В Албании протесты из-за масштабной застройки на побережье перешли в силовую фазу
23 июня 2026 07:33

В Албании протесты из-за масштабной застройки на побережье перешли в силовую фазу

В Албании продолжаются протесты против строящегося курорта на охраняемой территории
08 июня 2026 06:22

В Албании продолжаются протесты против строящегося курорта на охраняемой территории

Массовые протесты в столице Албании переросли в столкновения с полицией
23 марта 2026 08:32

Массовые протесты в столице Албании переросли в столкновения с полицией

В Албании прошли массовые протесты с требованием отставки правительства
22 февраля 2026 13:35

В Албании прошли массовые протесты с требованием отставки правительства

В Албании закидали офис премьер-министра коктейлями Молотова
24 декабря 2025 07:17

В Албании закидали офис премьер-министра коктейлями Молотова

В Албании протестующие забросали здание правительства коктейлями Молотова
12 июля 2024 11:51

В Албании протестующие забросали здание правительства коктейлями Молотова

Более 40 человек отравились дымом при пожаре в Албании
26 декабря 2023 19:33

Более 40 человек отравились дымом при пожаре в Албании

Албанская оппозиция сорвала заседание парламента
04 декабря 2023 19:48

Албанская оппозиция сорвала заседание парламента

В парламенте Албании оппозиция попыталась поджечь сваленные в кучу стулья
21 ноября 2023 08:40

В парламенте Албании оппозиция попыталась поджечь сваленные в кучу стулья

В Албании задержали подозреваемых в поджоге лесов – пожары тушат военные
24 августа 2023 06:22

В Албании задержали подозреваемых в поджоге лесов – пожары тушат военные

Лесные пожары в Канаде нарушили воздушное сообщение в США
09 июня 2023 07:59

Лесные пожары в Канаде нарушили воздушное сообщение в США