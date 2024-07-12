В Албании протестующие забросали здание правительства коктейлями Молотова

В Албании с новой силой вспыхнули антиправительственные выступления. И они стали приобретать все более ожесточенные формы. В столице страны Тиране на улицы вышли тысячи человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они заблокировали здания Кабмина и мэрии, требуя отставки премьера. Албанцы обвиняют чиновников в причастности к организованной преступности и коррупции. Однако мирный митинг очень быстро перерос в беспорядки. Люди стали закидывать коктейлями Молотова здание правительства и офис мэра. Бутылки с зажигательной смесью полетели и в полицейских, которые стояли в оцеплении. Сообщается, что около 10 из них пострадали. Акции не утихают с февраля. Протестующие считают, что нынешние власти довели страну до нищеты и заставляют молодежь уезжать из страны в поисках лучшей жизни.