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В Албании протестующие забросали здание правительства коктейлями Молотова

12 июля 2024 11:51
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В Албании с новой силой вспыхнули антиправительственные выступления. И они стали приобретать все более ожесточенные формы. В столице страны Тиране на улицы вышли тысячи человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Албании протестующие забросали здание правительства коктейлями Молотова-1

Они заблокировали здания Кабмина и мэрии, требуя отставки премьера. Албанцы обвиняют чиновников в причастности к организованной преступности и коррупции. Однако мирный митинг очень быстро перерос в беспорядки. Люди стали закидывать коктейлями Молотова здание правительства и офис мэра. Бутылки с зажигательной смесью полетели и в полицейских, которые стояли в оцеплении. Сообщается, что около 10 из них пострадали. Акции не утихают с февраля. Протестующие считают, что нынешние власти довели страну до нищеты и заставляют молодежь уезжать из страны в поисках лучшей жизни.

# Акции протеста # Новости Албании

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