Албанская оппозиция сорвала заседание парламента

Также участники протеста соорудили баррикады из стульев. Что конкретно не устраивало партийцев, непонятно. Они просто твердили, что оппозицию не заставить молчать. Вероятным поводом для подобной демонстрации послужило недавнее обвинение в отношении лидера демократов в коррупции и использовании служебного положения во время его работы в должности премьер-министра.