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Албанская оппозиция сорвала заседание парламента

04 декабря 2023 19:48
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Новости Албании. Албанская оппозиция сорвала заседание парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активисты использовали дымовые шашки, которые стали причиной нескольких возгораний.

Албанская оппозиция сорвала заседание парламента-1

Также участники протеста соорудили баррикады из стульев. Что конкретно не устраивало партийцев, непонятно. Они просто твердили, что оппозицию не заставить молчать. Вероятным поводом для подобной демонстрации послужило недавнее обвинение в отношении лидера демократов в коррупции и использовании служебного положения во время его работы в должности премьер-министра.

# Акции протеста # Новости Албании # Фотофакт

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