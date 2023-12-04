Новости Албании. Албанская оппозиция сорвала заседание парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активисты использовали дымовые шашки, которые стали причиной нескольких возгораний.
Новости Албании. Албанская оппозиция сорвала заседание парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активисты использовали дымовые шашки, которые стали причиной нескольких возгораний.
Также участники протеста соорудили баррикады из стульев. Что конкретно не устраивало партийцев, непонятно. Они просто твердили, что оппозицию не заставить молчать. Вероятным поводом для подобной демонстрации послужило недавнее обвинение в отношении лидера демократов в коррупции и использовании служебного положения во время его работы в должности премьер-министра.