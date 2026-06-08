В Албании продолжаются протесты против строящегося курорта на охраняемой территории

Накануне албанская столица превратилась в поле боя: улицы заполнили демонстранты, полицейские выстроились в ряды – вспыхнули ожесточенные стычки. Уже неделю не утихают волнения: причина в планах построить элитный курорт на охраняемой природной территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За проектом стоит компания Джареда Кушнера – зятя лидера США. Год назад аналогичный замысел в Сербии свернули из-за общественного недовольства, но в Албании власти пошли навстречу инвесторам. В результате береговая линия опутана колючей проволокой, а уникальные дюны, по словам экологов, могут не восстановиться сотни лет.

Остроту ситуации придает угроза для одной из крупнейших в Европе колоний розовых фламинго – птицы стали символом сопротивления. Люди видят в них напоминание: хрупкий природный баланс может быть разрушен ради коммерческих интересов. Премьер-министр назвал протесты проявлением гибридной войны, но под давлением общественности прокуратура все же инициировала проверку по делу о спорном строительстве.