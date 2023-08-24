В Албании задержали подозреваемых в поджоге лесов – пожары тушат военные

Албанская полиция задержала подозреваемых в поджогах лесов. Стихия уже несколько дней бушует в западном регионе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помогли камеры видеонаблюдения, которые запечатлели мужчин, разжигающих костер. Затем они быстро уезжают.

В тушении пожаров задействованы силы регулярной армии и вертолеты. Пламя вплотную приблизилось к одному из городов, власти намерены эвакуировать 25 тысяч его жителей. В случае доказательства вины подозреваемых им может грозить до 15 лет тюрьмы.