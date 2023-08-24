Прямой эфир

В Албании задержали подозреваемых в поджоге лесов – пожары тушат военные

24 августа 2023 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Албанская полиция задержала подозреваемых в поджогах лесов. Стихия уже несколько дней бушует в западном регионе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Албании задержали подозреваемых в поджоге лесов – пожары тушат военные-1

В Албании задержали подозреваемых в поджоге лесов – пожары тушат военные-3

Помогли камеры видеонаблюдения, которые запечатлели мужчин, разжигающих костер. Затем они быстро уезжают.

В тушении пожаров задействованы силы регулярной армии и вертолеты. Пламя вплотную приблизилось к одному из городов, власти намерены эвакуировать 25 тысяч его жителей. В случае доказательства вины подозреваемых им может грозить до 15 лет тюрьмы.

# Пожар # Новости Албании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ветер перемен. Станет ли БРИКС альтернативой «Большой семёрке»?
23 августа 2023 18:31

Ветер перемен. Станет ли БРИКС альтернативой «Большой семёрке»?

Евгений Пригожин значился в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолёта
23 августа 2023 17:19

Евгений Пригожин значился в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолёта

Сергей Алейник: Беларусь рассчитывает на скорейший приём в БРИКС
23 августа 2023 17:09

Сергей Алейник: Беларусь рассчитывает на скорейший приём в БРИКС