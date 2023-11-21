В парламенте Албании оппозиция попыталась поджечь сваленные в кучу стулья

В Албании оппозиционные депутаты устроили антиправительственную акцию прямо в зале заседания парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они пытались поджечь сваленные в кучу стулья, а когда охрана не позволила им это сделать, зажгли файеры. Таким способом оппозиционные парламентарии решили выразить протест авторитарному правлению Социалистической партии, возглавляемой нынешним премьер-министром. Они обвиняют его и других высокопоставленных чиновников в коррупции.