В Албании закидали офис премьер-министра коктейлями Молотова

В Германии планируют ввести налог на сахар

В Германии заявили о нагрузке на бюджет, которую оказывают страдающие от ожирения и диабета граждане. Власти решили сэкономить эти деньги, но только не привычными мерами, лишая соцподдержки, а введя налог на сахар.