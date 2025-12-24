В Албании закидали офис премьер-министра коктейлями Молотова

В Албании вспыхнули беспорядки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Албании вспыхнули беспорядки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи протестующих забросали коктейлями Молотова офис премьер-министра. Демонстранты требовали отставки правительства, после того, как стало известно, что прокуратура обвинила в коррупции ряд высокопоставленных чиновников. По версии следствия они использовали служебное положение для предоставления преференций крупным компаниям. Полиции в ожесточенных столкновениях удалось остановить протестующих.