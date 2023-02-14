Есть угроза для птиц. В Албании около сотни экологов устроили протест на месте строительства нового аэропорта

На юге Албании около сотни экологов устроили протест на месте строительства нового аэропорта, который должен способствовать развитию туризма, но, по их словам, поставит под угрозу место обитания около 200 видов птиц, в частности фламинго и пеликанов. Лагуна Вйоса-Нарта, расположенная неподалеку от побережья Адриатического моря, является важной остановкой для птиц во время их ежегодной миграции между Европой и Африкой. В Китае смотритель зоопарка чистит рты маленьким пандам во время еды. Рассказываем, для чего это нужно – подробности здесь.

Албен Кола, туристический гид:

Я против такого рода аэропортов, которые строятся в охраняемой зоне. Для тех, кто думает, что этот аэропорт принесет развитие, на самом деле он принесет только разрушения.