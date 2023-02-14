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Есть угроза для птиц. В Албании около сотни экологов устроили протест на месте строительства нового аэропорта

14 февраля 2023 09:25
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На юге Албании около сотни экологов устроили протест на месте строительства нового аэропорта, который должен способствовать развитию туризма, но, по их словам, поставит под угрозу место обитания около 200 видов птиц, в частности фламинго и пеликанов. Лагуна Вйоса-Нарта, расположенная неподалеку от побережья Адриатического моря, является важной остановкой для птиц во время их ежегодной миграции между Европой и Африкой.

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Есть угроза для птиц. В Албании около сотни экологов устроили протест на месте строительства нового аэропорта-1

Албен Кола, туристический гид:
Я против такого рода аэропортов, которые строятся в охраняемой зоне. Для тех, кто думает, что этот аэропорт принесет развитие, на самом деле он принесет только разрушения.

Есть угроза для птиц. В Албании около сотни экологов устроили протест на месте строительства нового аэропорта-4

Европейский союз, членом которого Албания стремится стать, заявил, что проект аэропорта противоречит национальному и международному законодательству о защите биоразнообразия. В свою очередь, швейцарская компания, которая реализует проект аэропорта, заявила, что он не повлияет на птиц, потому что взлетно-посадочная полоса будет расположена в 3,5 километра от птичьего заповедника и в 5 километрах от основных путей миграции птиц.

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