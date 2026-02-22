В Албании прошли массовые протесты с требованием отставки правительства

Столица Албании накануне превратилась в поле боя. Тысячи полицейских и сторонники оппозиции сошлись в ожесточенных столкновениях у парламента и правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты пытались прорваться к зданиям. В ход шли камни и бутылки с зажигательной смесью. Полицейские отвечали водометами и слезоточивым газом. На усмирение протестов власти стянули полторы тысячи сотрудников полиции.

Причиной беспорядков стало решение правящего большинства освободить министров от уголовной ответственности. Оппозиция, которая уже не первый месяц добивается отставки правительства из-за коррупции, осталась без легальных инструментов влияния. Протестующие обещают повторять атаки ежедневно, пока кабинет министров не уйдет в отставку.