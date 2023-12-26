Более 40 человек отравились дымом при пожаре в Албании. Инцидент произошел недалеко от столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшие доставлены в больницу. Обошлось без жертв. Спасатели успели эвакуировать всех жильцов 12-этажного дома, в котором произошло возгорание. Борьба пожарных с пламенем продолжалась несколько часов. Причина ЧП до сих пор не известна. Предположительно, в одном из кондиционеров произошло замыкание в электрической системе.