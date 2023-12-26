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Более 40 человек отравились дымом при пожаре в Албании

26 декабря 2023 19:33
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Более 40 человек отравились дымом при пожаре в Албании. Инцидент произошел недалеко от столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 40 человек отравились дымом при пожаре в Албании-1

Пострадавшие доставлены в больницу. Обошлось без жертв. Спасатели успели эвакуировать всех жильцов 12-этажного дома, в котором произошло возгорание. Борьба пожарных с пламенем продолжалась несколько часов. Причина ЧП до сих пор не известна. Предположительно, в одном из кондиционеров произошло замыкание в электрической системе.

# ЧП # Новости Албании

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