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Лесные пожары в Канаде нарушили воздушное сообщение в США

09 июня 2023 07:59
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Новости США. Масштабные пожары в Канаде нарушили работу крупнейшего в мире аэропорта Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесные пожары в Канаде нарушили воздушное сообщение в США-1

Из-за накрывшего город дыма некоторые авиакомпании перенаправляют свои самолеты в другие воздушные гавани или вовсе отменяют рейсы. Плохая видимость задерживает вылеты. Крупнейшая авиакомпания страны заявила, что отменяет сборы за изменение и разницу в тарифах для пассажиров, желающих перенести дату вылета.

# Авиасообщение # Новости Албании # Фотофакт

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