Лесные пожары в Канаде нарушили воздушное сообщение в США

Новости США. Масштабные пожары в Канаде нарушили работу крупнейшего в мире аэропорта Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за накрывшего город дыма некоторые авиакомпании перенаправляют свои самолеты в другие воздушные гавани или вовсе отменяют рейсы. Плохая видимость задерживает вылеты. Крупнейшая авиакомпания страны заявила, что отменяет сборы за изменение и разницу в тарифах для пассажиров, желающих перенести дату вылета.