В столице Албании протестующие пытались захватить здание парламента. Беспорядки организовала оппозиция

Новости Албании. Около тысячи человек пытались штурмом захватить здание парламента в столице Албании Тиране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие напали на полицейских, которые пытались их остановить.

В правоохранителей полетели петарды, камни и бутылки. Те в ответ применили дубинки и слезоточивый газ. Для того чтобы восстановить порядок и разогнать разгоряченную толпу, понадобилось несколько часов. Организаторами беспорядков стали оппозиционные партии. Недовольство было вызвано тем, что восемь депутатов, представляющих их в парламенте, были оштрафованы за неявку на заседания.