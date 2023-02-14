В столице Албании протестующие пытались захватить здание парламента. Беспорядки организовала оппозиция

Новости Албании. Около тысячи человек пытались штурмом захватить здание парламента в столице Албании Тиране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие напали на полицейских, которые пытались их остановить.
Новости Албании. Около тысячи человек пытались штурмом захватить здание парламента в столице Албании Тиране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие напали на полицейских, которые пытались их остановить.
В правоохранителей полетели петарды, камни и бутылки. Те в ответ применили дубинки и слезоточивый газ. Для того чтобы восстановить порядок и разогнать разгоряченную толпу, понадобилось несколько часов. Организаторами беспорядков стали оппозиционные партии. Недовольство было вызвано тем, что восемь депутатов, представляющих их в парламенте, были оштрафованы за неявку на заседания.
Это уже не первая масштабная акция протеста. Несколько дней назад десятки тысяч сторонников оппозиции вышли на улицы, требуя отставки премьера, обвиняя его в коррупции и растущей в стране нищете.
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