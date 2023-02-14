Прямой эфир

В столице Албании протестующие пытались захватить здание парламента. Беспорядки организовала оппозиция

14 февраля 2023 08:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Албании. Около тысячи человек пытались штурмом захватить здание парламента в столице Албании Тиране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие напали на полицейских, которые пытались их остановить.

В столице Албании протестующие пытались захватить здание парламента. Беспорядки организовала оппозиция-1

В правоохранителей полетели петарды, камни и бутылки. Те в ответ применили дубинки и слезоточивый газ. Для того чтобы восстановить порядок и разогнать разгоряченную толпу, понадобилось несколько часов. Организаторами беспорядков стали оппозиционные партии. Недовольство было вызвано тем, что восемь депутатов, представляющих их в парламенте, были оштрафованы за неявку на заседания.

В столице Албании протестующие пытались захватить здание парламента. Беспорядки организовала оппозиция-4

Это уже не первая масштабная акция протеста. Несколько дней назад десятки тысяч сторонников оппозиции вышли на улицы, требуя отставки премьера, обвиняя его в коррупции и растущей в стране нищете.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Эди Рама # Новости Албании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
После землетрясения Сирия на пороге гуманитарного кризиса. Люди ночуют в палатках, не хватает еды и воды
14 февраля 2023 08:25

После землетрясения Сирия на пороге гуманитарного кризиса. Люди ночуют в палатках, не хватает еды и воды

Правительство Эстонии отказалось поддерживать бизнес в условиях кризиса
14 февраля 2023 07:52

Правительство Эстонии отказалось поддерживать бизнес в условиях кризиса

В Турции продолжается поисково-спасательная операция. В стране не хватает персонала и лекарств
14 февраля 2023 07:40

В Турции продолжается поисково-спасательная операция. В стране не хватает персонала и лекарств