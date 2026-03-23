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Массовые протесты в столице Албании переросли в столкновения с полицией

23 марта 2026 08:32
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В погромы и беспорядки переросла антиправительственная демонстрация в столице Албании. Противники действующей власти вывели на улицы тысячи людей, требуя отставки кабмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые протесты в столице Албании переросли в столкновения с полицией-2

Протестующие обвиняют правительство в коррупции. А также в том, что суды освобождают чиновников от уголовной ответственности. Митингующие пытались прорваться к офису премьер-министра, но были остановлены полицией. Демонстранты стали забрасывать здание петардами, фейерверками и коктейлями Молотова. Группы агрессивно настроенных людей вступали в столкновения с правоохранителями и поджигали мусорные баки. Для наведения порядка пришлось применить водометы и слезоточивый газ. Задержано около 20 человек.

# Новости Албании

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