Массовые протесты в столице Албании переросли в столкновения с полицией

В погромы и беспорядки переросла антиправительственная демонстрация в столице Албании. Противники действующей власти вывели на улицы тысячи людей, требуя отставки кабмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие обвиняют правительство в коррупции. А также в том, что суды освобождают чиновников от уголовной ответственности. Митингующие пытались прорваться к офису премьер-министра, но были остановлены полицией. Демонстранты стали забрасывать здание петардами, фейерверками и коктейлями Молотова. Группы агрессивно настроенных людей вступали в столкновения с правоохранителями и поджигали мусорные баки. Для наведения порядка пришлось применить водометы и слезоточивый газ. Задержано около 20 человек.