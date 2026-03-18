Новости по тегу #Николай Шудейко

Хлеб, соль, громкие аплодисменты, море цветов и приветственный адрес от главы государства – так встречали ребят вернувшихся с главного форума.
Белорусские паралимпийцы завоевали две медали на главных стартах четырехлетия в Италии. Сейчас на счету отечественных спортсменов всего 37 олимпийских наград. Герой нынешней Паралимпиады – лыжник Роман Свириденко.
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