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Новости по тегу #Николай Шудейко

Море цветов и приветственный адрес от Президента! Как встретили белорусских паралимпийцев в Минске?
18 марта 2026 17:56

Море цветов и приветственный адрес от Президента! Как встретили белорусских паралимпийцев в Минске?

Белорусские спортсмены вернулись с зимних Паралимпийских игр в Италии
17 марта 2026 20:35

Белорусские спортсмены вернулись с зимних Паралимпийских игр в Италии

Кубок Беларуси по паралимпийским лыжным гонкам и биатлону стартовал в Раубичах
01 февраля 2024 16:57

Кубок Беларуси по паралимпийским лыжным гонкам и биатлону стартовал в Раубичах

«Политизация спорта как такового». Шудейко об отстранении наших паралимпийцев и альтернативных соревнованиях
26 декабря 2022 15:36

«Политизация спорта как такового». Шудейко об отстранении наших паралимпийцев и альтернативных соревнованиях

«Лыжи меня спасают» Паралимпийская чемпионка прокомментировала отстранение белорусов от МПК
01 декабря 2022 18:00

«Лыжи меня спасают» Паралимпийская чемпионка прокомментировала отстранение белорусов от МПК

Белорусские паралимпийцы направили иски в Европейский суд по правам человека и в МПК
01 декабря 2022 14:38

Белорусские паралимпийцы направили иски в Европейский суд по правам человека и в МПК

«Война всегда заканчивается миром». Олег Шепель об отстранении белорусских паралимпийцев и надежде на Париж-2024
20 ноября 2022 22:24

«Война всегда заканчивается миром». Олег Шепель об отстранении белорусских паралимпийцев и надежде на Париж-2024

Белорусам запретили участие в Паралимпиаде и не только. Что будут делать в НПК – подробности резонансного решения
17 ноября 2022 18:49

Белорусам запретили участие в Паралимпиаде и не только. Что будут делать в НПК – подробности резонансного решения

Генсек Паралимпийского комитета Беларуси: мы отправили официальную апелляцию, требующую пересмотреть решение
20 апреля 2022 12:35

Генсек Паралимпийского комитета Беларуси: мы отправили официальную апелляцию, требующую пересмотреть решение

Директор РЦОП по паралимпийским видам спорта: «Пытался наш шеф миссии предпринять какие-то действия»
03 марта 2022 15:30

Директор РЦОП по паралимпийским видам спорта: «Пытался наш шеф миссии предпринять какие-то действия»

«В этой ситуации они не должны пострадать». Минспорта прокомментировало отстранение белорусских паралимпийцев
03 марта 2022 15:24

«В этой ситуации они не должны пострадать». Минспорта прокомментировало отстранение белорусских паралимпийцев

Белорусские паралимпийцы выступят на ОИ в Пекине: «Во главу угла были поставлены интересы спортсменов»
02 марта 2022 20:58

Белорусские паралимпийцы выступят на ОИ в Пекине: «Во главу угла были поставлены интересы спортсменов»