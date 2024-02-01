Кубок Беларуси по паралимпийским лыжным гонкам и биатлону стартовал в Раубичах. На первый турнир сезона приехали сильнейшие спортсмены. Они вступают в новый паралимпийский цикл, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В период, когда в мировом спорте проявляются элементы оттепели по отношению к белорусским и российским спортсменам, в паралимпийском сегменте все имеет двойные стандарты. После ужасного недопуска наших атлетов на зимнюю Паралимпиаду в 2022 году, спортсмены, стиснув зубы, продолжили работу на местах. Главным стартом оказались альтернативные игры, которые состоялись в России под названием «Мы вместе. Спорт». Форум прошел в разных городах, где смогли выступить как представители зимних, так и летних видов. В Ханты-Мансийске были первые игры, белорусы боролись в лыжных гонках и биатлоне и завоевали 16 медалей, 5 наивысшей пробы. Но, конечно, всех интересуют Паралимпийские игры, в 2026 году они пройдут в Италии.

Николай Шудейко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси:

Два года назад паралимпийские лыжи, биатлон были переданы из-под руководства Международного паралимпийского комитета в Международный союз лыжного спорта. Мы сейчас и функционируем, и календарь у нас, который разрабатывается и предлагается непосредственно ФИС. И санкции, которые установила ФИС в отношении наших олимпийцев, они распространяются и на белорусских спортсменов-паралимпийцев. Поэтому нам запрещено участвовать в международных соревнованиях. Единственный выход – соревноваться с нашими российскими коллегами. Это идет уже плановая подготовка к главным стартам четырехлетия. Я думаю, что мы уже будем там выступать в нормальном, не нейтральном статусе, будем со своей символикой, с государственным флагом, с гимном.

В 2024-м первый старт сезона у зимников – Кубок Беларуси, куда заявился 21 спортсмен, это категория слабовидящих и опорники. В первый соревновательный день спортсмены разыграли награды в спринте.