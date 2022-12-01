Белорусские паралимпийцы направили иски в Европейский суд по правам человека и в МПК

Новости Беларуси. Защищаться на всех уровнях и добиваться правды. Белорусские паралимпийцы подали сразу два иска в международные инстанции, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсмены от своего имени обратились в Европейский суд по правам человека, а Белорусский паралимпийский комитет направил апелляцию в трибунал МПК. Все это – последствия нелогичной и временной приостановки членства белорусов и россиян в Международном паралимпийском комитете. Решение с большими разногласиями принималось на генеральной ассамблее.

На том заседании нашу страну представлял генеральный секретарь паралимпийского комитета Николай Шудейко. Он отметил отсутствие враждебности и какого-либо негатива со стороны делегатов, включая главу организации.

Николай Шудейко, генеральный секретарь Белорусского паралимпийского комитета:

Состоялась хорошая, такая дружеская беседа – может, больше деловая, наверное, правильно назвать – с президентом Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем. И уже после окончания все удивились, даже подошел президент Международного паралимпийского комитета. Просто-напросто, наверное, уже не секрет и не тайна, что Международный паралимпийский комитет идет в фарватере политики, которую проводит Международный олимпийский комитет. То есть инициатором всего является президент Международного олимпийского комитета. И они иногда, не хочу сказать бездумно, но проявляя слабоволие, никакой жесткости, никакой решительности в отстаивании своих мнений, своей позиции, привело к такой ситуации.

Уже разработан план дальнейшей совместной работы белорусской и российской сторон, а точнее календарный план на 2023 год. Он изобилует совместными сборами и соревнованиями, венцом которых станет крупный международный старт в Ханты-Мансийске.