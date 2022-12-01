Белорусские паралимпийцы направили иски в Европейский суд по правам человека и в МПК
Новости Беларуси. Защищаться на всех уровнях и добиваться правды. Белорусские паралимпийцы подали сразу два иска в международные инстанции, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсмены от своего имени обратились в Европейский суд по правам человека, а Белорусский паралимпийский комитет направил апелляцию в трибунал МПК. Все это – последствия нелогичной и временной приостановки членства белорусов и россиян в Международном паралимпийском комитете. Решение с большими разногласиями принималось на генеральной ассамблее.
На том заседании нашу страну представлял генеральный секретарь паралимпийского комитета Николай Шудейко. Он отметил отсутствие враждебности и какого-либо негатива со стороны делегатов, включая главу организации.
Николай Шудейко, генеральный секретарь Белорусского паралимпийского комитета:
Состоялась хорошая, такая дружеская беседа – может, больше деловая, наверное, правильно назвать – с президентом Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем. И уже после окончания все удивились, даже подошел президент Международного паралимпийского комитета. Просто-напросто, наверное, уже не секрет и не тайна, что Международный паралимпийский комитет идет в фарватере политики, которую проводит Международный олимпийский комитет. То есть инициатором всего является президент Международного олимпийского комитета. И они иногда, не хочу сказать бездумно, но проявляя слабоволие, никакой жесткости, никакой решительности в отстаивании своих мнений, своей позиции, привело к такой ситуации.
Уже разработан план дальнейшей совместной работы белорусской и российской сторон, а точнее календарный план на 2023 год. Он изобилует совместными сборами и соревнованиями, венцом которых станет крупный международный старт в Ханты-Мансийске.
Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:
В следующем году по летним видам спорта будет в Ханты-Мансийске. Там очень хорошая не только зимняя база, но и летняя. Поэтому принято решение где-то в сентябре, в начале сентября провести такой глобальный форум. Я встречался недавно в Сочи с министром спорта России, президентом Паралимпийского комитета, помощник президента России по вопросам спорта, где получил полную поддержку, полное понимание. И сейчас остались чисто технические моменты, которые нужно согласовать, состыковать. И я уверен, что все у нас получится.
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