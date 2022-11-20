«Война всегда заканчивается миром». Олег Шепель об отстранении белорусских паралимпийцев и надежде на Париж-2024

Новости Беларуси. Паралимпиада-2024 для белорусов перечеркнута? В студии программы «Спорттаймер» председатель паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель.

Олег Шепель, председатель Национального паралимпийского комитета Беларуси:

Мы выполняли все требования Международного паралимпийского комитета, но, к сожалению, если раньше был спорт с элементами политики, то сейчас это просто стало политикой. Конституцию Международного паралимпийского комитета начали менять Юлия Силипицкая, СТВ:

К сожалению, да. Жалко только, что паралимпийцы почему-то впереди планеты всей. Олег Шепель:

Я думаю, это стечение обстоятельств такое, но самое главное, видно, что уже есть раскол в паралимпийском движении. Потому что 54 страны проголосовали за отстранение, 45 – против, 18 воздержались. Мы прекрасно знаем, что это страны Латинской Америки, которым пообещали финансовое подспорье. А если посмотреть глубже – 184 страны в паралимпийском комитете, посчитайте разницу. Не все приехали, потому что не дали визы. Кому? Постсоветским странам, Ирану. Он прекрасно это все просчитывали. И мы говорим: вот вам демократия и свобода слова, даже Россию не позвали, хотя они и были «виновники торжества». Они должны там, по крайней мере, быть. Я уверен, что и нас бы вряд ли туда допустили. У нас были пятилетние визы, поэтому не смогли. Самое главное, и это все заметили, что новую Конституцию Международного паралимпийского комитета, которая вступила в силу полгода назад, начали менять. Соревнования, которые уже будут проводиться под эгидой Международного паралимпийского комитета не будут иметь такой высокий статус и уровень. А это спонсоры, телевидение. Поэтому не все так просто и у них. Николай Николаевич Шудейко, который выступал с последним словом, четко сказал: все это проходит, и вернется все на круги своя, но как вы будете в глаза этим спортсменам смотреть. Вы подумайте об этом. И никто внятного ответа не дал. Еще плюс очень много стран, которые были за нас (Саудовская Аравия, Кувейт) и которым Беларусь не все равно, тоже понимают, что могут быть следующими. Что скажу, там свободу слова, демократию притесняют. Они прекрасно понимают. И были страны европейские: Болгария, Венгрия, Латвия, которые проголосовали за нас.

Юлия Силипицкая:

Что сейчас? Олег Шепель:

Отчаиваться не надо, останавливаться не надо. Мы прорабатываем вопрос апелляции, ее, мы прекрасно понимаем, в Трибунал паралимпийского комитета подавать бесполезно, ни в спортивный арбитраж, потому что он под колпаком МОК. Мы пытаемся в немецкий суд, потому что Международный паралимпийский комитет расположен в Бонне, на него действую законы Германии. А во второй статье Конституции Германии четко написано, что не допускается дискриминации по языку, национальности и политическим взглядам. Мы прорабатываем вопрос с немецкими специалистами, адвокатами, которые в спортивном праве имеют опыт. Юлия Силипицкая:

Как долго будет составляться такая апелляция и какой дедлайн подачи? Олег Шепель:

Мы запросили в Международном паралимпийском комитете объяснения, нам объяснений практически не дали, только общими словами. Мы подали иски спортсменов по правам человека в Совет Европы по правам человека. Это тоже должно пройти. Юлия Силипицкая:

В следующем году ближе к лету? Олег Шепель:

Да. «Никто не останавливает тренировки и соревнования». Как сейчас готовятся спортсмены? Юлия Силипицкая:

А не потеряем мы это время или его как-то надо использовать в положительном русле?

Олег Шепель:

Никто не останавливает тренировки и соревнования. Задачи на сегодня Национального паралимпийского комитета – сделать все условия совместно с Министерством спорта, чтобы спортсмены полноценно тренировались и участвовали в соревнованиях. Юлия Силипицкая:

Будут соревнования? Олег Шепель:

Безусловно. Мы прорабатываем вопрос с Российским паралимпийским комитетом. Наметили дорожную карту этого мероприятия, чтобы мы совместно участвовали в их соревнованиях, они – в наших. Такой опыт, думаю, даст возможность, особенно молодым спортсменам, которые вот-вот на подходе, поучаствовать, как можно больше проявить себя. Юлия Силипицкая:

Помимо российской стороны, есть ли у на какие-то векторы, где у нас немножко расширится география? Олег Шепель:

Армения. Сейчас делегация в Армении с руководителем базы. Чтобы проводить учебно-тренировочные сборы. Финансирование более целенаправленное. Юлия Силипицкая:

Китай, Азия?

Олег Шепель:

Будет, безусловно. Просто поменяем немножко логистику. Уже начали менять. Ближайшие соревнования в феврале следующего календарного года, это открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике в закрытых помещениях, это плавание, лыжи, биатлон. У нас великолепные базы, безбарьерная среда практически там везде. А это дорогого стоит. Юлия Силипицкая:

В этом году провели, скажем, альтернативные Паралимпийские игры в России. Сможет ли Беларусь принять таковые? Олег Шепель:

Безусловно. Мы уже имеем опыт, провели в Бресте открытый чемпионат Беларуси по плаванию, где более 200 спортсменов России приехало. Великолепное открытие в Брестской крепости с выносом флага ротой почетного караула. По легкой атлетике в Минске на стадионе «Динамо» провели совместно с россиянами. Поэтому опыт есть, и думаю, справимся с этой задачей. Юлия Силипицкая:

А когда и где? «Это люди с большой буквы». О белорусских паралимпийцах Олег Шепель:

На стадии пока это разработки и согласования, потому что мы ожидали, какой будет результат с этой ассамблеей. Теперь уже конкретно будем разговаривать.