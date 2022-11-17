Белорусам запретили участие в Паралимпиаде и не только. Что будут делать в НПК – подробности резонансного решения

Международный паралимпийский комитет приостановил членство Беларуси в своей организации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Говоря простым языком, фактически запретил участие нашим атлетам во всех международных турнирах, проводимых под эгидой МПК, включая главный старт – Паралимпийские игры. Решение резонансное и крайне нелогичное. Почему? Расскажет наш корреспондент Елизавета Рудник.

Вторник, 15 ноября. На Бали в самом разгаре саммит «Большой двадцатки». Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступает с речью, после которой появляется надежда на то, что несправедливость по отношению к нашим спортсменам закончится.

Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета:

Сама суть спорта в том, что решения должны принимать только исходя из спортивных результатов. Если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится. У человечества не так уж и много возможностей объединиться. Я обращаюсь к вам, лидеры G20, с просьбой услышать мой призыв к миру и дать ему шанс.

Среда, 16 ноября. Международный паралимпийский комитет на внеочередной ассамблее принимает странное, ничем не обоснованное решение – приостановить членство Национального паралимпийского комитета Беларуси. Причем перевес голосов минимальный – 54 за отстранение, 45 против и 18 воздержались. И это всего спустя сутки после призыва Баха к объединению. Слова приобретают ценность, когда они не расходятся с делом. Но не в этом случае. Международные функционеры в очередной раз продемонстрировали трусость и неспособность защитить атлетов.

Олег Шепель, председатель Национального паралимпийского комитета Беларуси:

Нашу страну представлял генеральный секретарь Шудейко Николай Николаевич. Он правильно сказал в конце: когда-то все закончится, как вы будете потом в глаза смотреть этим спортсменам-паралимпийцам, которые готовились, которые тренировались? Мы сейчас проводим работу уже в течение полугода по поводу обращения в немецкий суд. В марте 2022 года наши паралимпийцы, уже находясь в Пекине, узнали – игры-2022 пройдут без них. Сейчас вероятность того, что белорусские спортсмены пропустят и Паралимпиаду в 2024 году, почти 100-процентная. В таких условиях сохранять мотивацию крайне сложно. Но возможно.

Игорь Лапшин, директор РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:

Это их время, их жизнь. Постараемся сделать так, чтобы это решение в гораздо меньшей степени отразилось на их спортивной карьере. У нас очень хорошие контакты с Российским паралимпийским комитетом. Уже календарь сверстан, и есть договоренности о проведении совместных мероприятий. Сборные России и сборные Беларуси в паралимпийских видах находятся на первых позициях, конкуренция между нашими двумя странами достаточно высокая. Поэтому, я думаю, что мотивация у спортсменов будет вполне.