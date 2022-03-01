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«Днём солнечно, ночью стоит низкая температура». Шеф белорусской миссии на Паралимпийских играх рассказал о погоде в Пекине

01 марта 2022 12:30
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Новости Беларуси. Белорусская команда продолжает обживаться в Пекине. Здесь 4 марта начнутся зимние Паралимпийские игры, сообщили в программе «СТВ-спорт». Наша страна будет представлена в двух видах спорта – биатлоне и лыжных гонках. Свое мастерство продемонстрируют 12 атлетов.

«Днём солнечно, ночью стоит низкая температура». Шеф белорусской миссии на Паралимпийских играх рассказал о погоде в Пекине -1

Николай Шудейко, шеф белорусской миссии на Паралимпийских играх:
Перелет прошел, в общем-то, нормально, хоть и было несколько утомительно, и ожидание в Стамбуле. Добрались все в здравии полном, и самочувствие у всех хорошее. Уже прошли первые тренировки. Ребята в общем и целом довольны, как мы разместились. Погода здесь очень хорошая сейчас в эти дни стоит, буквально последние 4-5 дней. Днем солнечно, ночью стоит низкая температура: вчера было -16 градусов. Перепад немножко чувствуется утром и вечером. Я надеюсь, что ребята адаптируются. Пару дней пройдет, и будут в полном порядке.

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# Паралимпийские игры # общество # Николай Шудейко # Фотофакт

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