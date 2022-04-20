Генсек Паралимпийского комитета Беларуси: мы отправили официальную апелляцию, требующую пересмотреть решение

Николай Шудейко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси:

Мы отправили уже официальную апелляцию в исполком Международного паралимпийского комитета, требующую пересмотреть свое решение, по возможности извиниться перед белорусскими спортсменами за те неудобства, которые это решение вызвало. И надеемся на положительный исход этого слушания, если оно состоится. Может быть, хватит и самого уведомления об апелляции. Рассчитываем, что в ближайшее время соберется исполком Международного паралимпийского комитета и будет рассматривать эту проблему уже более серьезно, с учетом всех тех фактов, аргументов, которые мы привели в нашей апелляции на это решение. И будем рассчитывать, что в ближайшем будущем наши ребята возвратятся на международные спортивные арены и будут радовать весь мир.

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