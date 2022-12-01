«Лыжи меня спасают» Паралимпийская чемпионка прокомментировала отстранение белорусов от МПК

Новости Беларуси. Здравоохранение и спорт должны быть вне политики. Белорусские парламентарии осудили решение Международного паралимпмйского комитета о приостановлении членства наших спортсменов в организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что происходило на внеочередной сессии Генассамблеи 16 ноября, какой ответ готовит белорусская сторона и у кого спрашивают о справедливости? Ирина Костевич: «Жертвами политических игр стали не только спортсмены, но и тысячи простых белорусов с инвалидностью». Подробнее.

Николай Шудейко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси:

Первое, что бросилось в глаза, со стороны всех участников и представителей национальных паралимпийских комитетов не ощущалось никакой враждебности или недружелюбия. Абсолютно ровное отношение, поскольку многие из нас не один десяток лет работают в этой сфере. Поэтому чисто личное человеческое отношение изменить ничего не может.

Спортсмены все же люди особой категории. Чем больше трудностей на пути, тем больше отдача, мотивация. Чем больше обида, тем серьезнее следующий выход на старт. Тренировки никто не забрасывает. Более того, Паралимпийский комитет Беларуси рассматривает возможность проводить как можно больше соревнований.

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:

Мы не сидим на месте, мы совместно с Российской Федерацией разрабатываем сейчас план мероприятий, план совместных сборов, план совместных соревнований, чтобы спортсмены как можно больше соревновались. Потому что тренироваться – это одно, а соревноваться – это совсем другое.

Светлана Сахоненко, трехкратная паралимпийская чемпионка:

Как только я выхожу на тренировку, я забываю обо всем. Лыжи меня спасают. То есть ты не думаешь ни о чем. Возможно, пока на данный момент этот период надо переждать, немножко соскучиться. И как только будет период соревновательный, конечно, все наверстаем. И в любом случае желание должно появиться, потому что у спортсмена без соревнований не будет мотивации.