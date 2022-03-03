Директор РЦОП по паралимпийским видам спорта: «Пытался наш шеф миссии предпринять какие-то действия»

Новости Беларуси. Международный паралимпийский комитет под давлением отказал белорусским и российским атлетам в участии в Играх в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«В этой ситуации они не должны пострадать». Минспорта прокомментировало отстранение белорусских паралимпийцев.
Свое решение функционеры обусловили тем, что спортивные комитеты нескольких стран угрожают бойкотировать старт. Ситуация в олимпийской деревне накаляется и гарантировать безопасность паралимпийцев становится невозможно. Напомним, что еще ранее международная организация дала нашим представителям зеленый свет.
Игорь Лапшин, директор РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:
Пытался наш шеф миссии предпринять какие-то действия по поводу того, чтобы разъяснить свою позицию. Но понятно, что, уже когда решение принято, обратной дороги этому нет. Поэтому факт есть, команда возвращается, завтра вечером они вылетают в обратную сторону, к великому сожалению. Понятно, что для спортсменов это большая трагедия.
Сегодня состоялось заседание в Национальном олимпийском комитете, было озвучено, я полностью поддерживаю ситуацию, что ни тренеры, ни спортсмены от этой ситуации не пострадают. Учебно-тренировочный процесс остается в том же ключе, как и был, финансирование под это есть. Предлагались варианты избрать, может быть, другие маршруты по поводу соревнований. Во всяком случае, если какие-то страны будут принимать и предлагать участие в соревнованиях, все будет продолжаться, как и было. Для нас большой трагедии нет. Самое главное сейчас достучаться до спортсменов, что на этом жизнь не заканчивается. И я думаю, что эта ситуация с течением времени исправится и все будет нормально.