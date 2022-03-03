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Директор РЦОП по паралимпийским видам спорта: «Пытался наш шеф миссии предпринять какие-то действия»

03 марта 2022 15:30
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Новости Беларуси. Международный паралимпийский комитет под давлением отказал белорусским и российским атлетам в участии в Играх в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«В этой ситуации они не должны пострадать». Минспорта прокомментировало отстранение белорусских паралимпийцев.  

Свое решение функционеры обусловили тем, что спортивные комитеты нескольких стран угрожают бойкотировать старт. Ситуация в олимпийской деревне накаляется и гарантировать безопасность паралимпийцев становится невозможно. Напомним, что еще ранее международная организация дала нашим представителям зеленый свет.  

Директор РЦОП по паралимпийским видам спорта: «Пытался наш шеф миссии предпринять какие-то действия»-1

Игорь Лапшин, директор РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:  
Пытался наш шеф миссии предпринять какие-то действия по поводу того, чтобы разъяснить свою позицию. Но понятно, что, уже когда решение принято, обратной дороги этому нет. Поэтому факт есть, команда возвращается, завтра вечером они вылетают в обратную сторону, к великому сожалению. Понятно, что для спортсменов это большая трагедия.  

Сегодня состоялось заседание в Национальном олимпийском комитете, было озвучено, я полностью поддерживаю ситуацию, что ни тренеры, ни спортсмены от этой ситуации не пострадают. Учебно-тренировочный процесс остается в том же ключе, как и был, финансирование под это есть. Предлагались варианты избрать, может быть, другие маршруты по поводу соревнований. Во всяком случае, если какие-то страны будут принимать и предлагать участие в соревнованиях, все будет продолжаться, как и было. Для нас большой трагедии нет. Самое главное сейчас достучаться до спортсменов, что на этом жизнь не заканчивается. И я думаю, что эта ситуация с течением времени исправится и все будет нормально.

# Паралимпийские игры # Александр Барауля # Игорь Лапшин # Николай Шудейко # Фотофакт

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