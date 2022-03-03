Директор РЦОП по паралимпийским видам спорта: «Пытался наш шеф миссии предпринять какие-то действия»

Игорь Лапшин, директор РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:

Пытался наш шеф миссии предпринять какие-то действия по поводу того, чтобы разъяснить свою позицию. Но понятно, что, уже когда решение принято, обратной дороги этому нет. Поэтому факт есть, команда возвращается, завтра вечером они вылетают в обратную сторону, к великому сожалению. Понятно, что для спортсменов это большая трагедия.

Сегодня состоялось заседание в Национальном олимпийском комитете, было озвучено, я полностью поддерживаю ситуацию, что ни тренеры, ни спортсмены от этой ситуации не пострадают. Учебно-тренировочный процесс остается в том же ключе, как и был, финансирование под это есть. Предлагались варианты избрать, может быть, другие маршруты по поводу соревнований. Во всяком случае, если какие-то страны будут принимать и предлагать участие в соревнованиях, все будет продолжаться, как и было. Для нас большой трагедии нет. Самое главное сейчас достучаться до спортсменов, что на этом жизнь не заканчивается. И я думаю, что эта ситуация с течением времени исправится и все будет нормально.