«Политизация спорта как такового». Шудейко об отстранении наших паралимпийцев и альтернативных соревнованиях

Новости Беларуси. В 2022 году как никогда наши паралимпийцы ощутили на себе международные санкции, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Ребят как будто испытывали на прочность снова и снова, но эти спортсмены сильны духом и сломить их нереально. Плюс люди, стоящие у руля, а это целая команда, работают на опережение. В этом году у наших паралимпийцев был ряд возможностей проявить себя на турнирах в России. Наталия Нерода подвела итоги паралимпийского сезона.

Начинался спортивный год для паралимпийцев тревожно, но не безнадежно. На главном старте для спортсменов любого ранга – Олимпийских играх – сначала с оговорками, но белорусы были приняты. А затем двери закрыли, нейтрального статуса оказалось мало, и уже прилетевшей в Пекин белорусской команде окончательно сказали «нет». Белорусы и россияне отправились домой.

Лидия Лобач, участница национальной паралимпийской сборной Беларуси:

Тяжело очень было нам всем, потому что решение принималось буквально два дня. В первый день приняли решение, что нас допускают, на следующий день решили, что нас не допускают. Поэтому мы были в очень напряженном состоянии столько дней. Это было очень тяжело.

Михаил Семенов, участник национальной паралимпийской сборной Беларуси:

Несправедливо по отношению к белорусским спортсменам, вообще ко всем. Нам выражали другие страны сочувствие, подходили, извинялись. Говорили, что это будет не честная Олимпиада, скажем так. Белорусов отстранили от всех международных соревнований, санкционированных Международным паралимпийским комитетом. Спортсменам и тренерам было сложно даже принять этот факт. Мысли отравляли, а эмоции разрывали.

Николай Шудейко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси:

Для спортсменов это, конечно, был удар, это был моральный шок, не шок, но травма серьезная была, поскольку за четыре года ребята положили море сил физических, моральных, пота, крови для того, чтобы подготовиться. И были действительно хорошо готовы. Мы рассчитывали на очень высокие результаты, очень хорошее выступление. Конечно, это была травма, ребята были не столько в панике, сколько в депрессии. Это ударило очень сильно по некоторым из них.

В итоге россияне и белорусы провели свои, альтернативные игры «Мы вместе. Спорт», которые прошли в марте в Ханты-Мансийске. Наши спортсмены выступили здорово: завоевали 16 наград, из которых пять высшей пробы. Затем началась спортивная жизнь в новых реалиях. Нужен был календарь и спортивная практика. Белорусский паралимпийский комитет заключил договор о сотрудничестве с российскими коллегами. Наши спортсмены выступали в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Уфе на стартах по легкой атлетике, плаванию, фехтованию на колясках. Параллельно восточные соседи приезжали к нам. Отметим, в июле в Бресте на Открытом Кубке Беларуси по плаванию паралимпийцы несколько раз превысили мировые рекорды. На летних играх в Сочи «Мы вместе. Спорт» белорусы завоевали 62 награды. Из них 25 золотых.

Николай Шудейко:

Более 200 участников с участием России, а мы и россияне, может, в 40 % дисциплин – безоговорочные лидеры в Международном паралимпийском спорте, плавании. Поэтому конкуренция была сумасшедшая, поскольку соревновались сильнейшие. Результаты: было превышено два мировых рекорда, четыре рекорда Европы. И россияне 16 национальных рекордов побили своих. Действительно, соревнования были организованы на топ-уровне.

Паралимпийская команда была для многих примером стойкости и несгибаемости духа. Тем не менее наши паралимпийцы жили надеждой на возвращение в международные ряды. Но в ноябре ситуация усложнилась. На заседании генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета членство Беларуси и России в этой организации и вовсе приостановили.

Николай Шудейко:

Политизация спорта как такового. Все забыли, о чем говорил когда-то Пьер де Кубертен, о политическом нейтралитете или спортивном нейтралитете, несмешивании спорта с политикой, поэтому тут однозначно все, что происходит, естественно, обстановка, антураж вокруг этой проблемы – это политика, чистая политика. И специальная военная операция, и все эти санкции экономические и прочие – это политика. И она начала проникать в спорт. Белорусские паралимпийцы подали два иска в международные организации. Спортсмены обратились в Европейский суд по правам человека, а наш Паралимпийский комитет направил апелляцию в трибунал МПК.

Николай Шудейко:

Создается специальная апелляционная комиссия, надо председателя назначать. Нам уже сообщили, три человека назначили: представитель Новой Зеландии, Бразилии и Италии. Конкретно дата не стоит, но стоит конец марта – начало мая должно быть уже слушание.