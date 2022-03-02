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Белорусские паралимпийцы выступят на ОИ в Пекине: «Во главу угла были поставлены интересы спортсменов»

02 марта 2022 20:58
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Новости Беларуси. Белорусские и российские паралимпийцы выступят на зимних Играх в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Согласно принятому решению, команды будут соревноваться в нейтральном статусе без использования национальной символики.  

Напомним, Игры стартуют в Китае уже 4 марта и продлятся до 13 марта.  

Белорусские паралимпийцы выступят на ОИ в Пекине: «Во главу угла были поставлены интересы спортсменов»-1

Николай Шудейко, шеф белорусской миссии на Паралимпийских играх:  
Главное, что во главу угла были поставлены интересы спортсменов, тренеров, чтобы не были напрасно затрачены за предыдущие годы подготовки моральные, физические усилия, финансовые средства. Поэтому мы считаем, что было принято очень разумное решение. Команда, конечно, с пониманием к этому отнеслась. Думаю, что такое положительное решение даст новый импульс и объединит ребят в стремлении показать свои наилучшие спортивные качества, человеческие качества продемонстрировать на спортивной арене и добиться высоких спортивных результатов. Мы провели собрание команды, команда с понимаем ко всему этому отнеслась. Думаю, что в ближайшие дни все войдет в обычный спортивный ритм, режим и график. И ребята будут с удовольствием и выступать, и демонстрировать свое мастерство на радость любителям спорта Беларуси и всего мира.  

# Паралимпийские игры # Николай Шудейко # Фотофакт

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