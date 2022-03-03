«В этой ситуации они не должны пострадать». Минспорта прокомментировало отстранение белорусских паралимпийцев

Свое решение функционеры обусловили тем, что спортивные комитеты нескольких стран угрожают бойкотировать старт. Ситуация в олимпийской деревне накаляется и гарантировать безопасность паралимпийцев становится невозможно. Напомним, что еще ранее международная организация дала нашим представителям зеленый свет.

Новости Беларуси. Международный паралимпийский комитет под давлением отказал белорусским и российским атлетам в участии в Играх в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Категория данных спортсменов, вы сами понимаете, это сложные судьбы, это сложные всегда жизненные истории. И естественно, для них это был такой, скажем, очень важный, значимый момент. Поэтому решение, которое принимали люди, оно, мягко говоря, недальновидное. Оно ущербное. И скажем так, оно вызывает недоумение и недопонимание. Наверное, сработает все-таки когда-то принцип бумеранга. И все то, что испытали они – горечь, наверное, вернется когда-то.

Прежде всего во главу угла мы ставим спортсмена-тренера. А в этой ситуации они не должны пострадать. Мы обратим внимание и на наши внутренние резервы в Республике Беларусь, и, значит, Российская Федерация – вы знаете, она в паралимпийском спорте очень мощно представлена. И, скажем, она из серьезных таких соперников на международной арене. Я думаю, что мы найдем спарринг, говоря спортивным языком, и поддержим спортивное мастерство.