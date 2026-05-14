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Наталья Кочанова: мы всегда будем помнить тех, кто стоял у истоков нашего суверенного государства

14 мая 2026 19:58
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В Национальном академическом театре имени Янки Купалы прошла творческая встреча «Служение Отечеству. Служение сцене». Ее посвятили 30-летию парламентаризма, а также памяти народных артистов СССР Николая Еременко и Ростислава Янковского. Вечер объединил представителей власти, деятелей культуры и сенаторов разных созывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: мы всегда будем помнить тех, кто стоял у истоков нашего суверенного государства-2

Со сцены звучали произведения о войне, которую Еременко и Янковский прошли молодыми. О театре, который стал для них вторым домом. О кинокадрах, которые смотрит и над которыми плачет уже четвертое поколение. О женщинах, которые ждали за кулисами и дома.

Николай Мартынов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси III, IV, V и VI созывов:
Когда мы видим рядом молодежь, которая действительно нас понимает, мы их понимаем. Эта преемственность, я надеюсь, даст возможность двигаться дальше с опытом и теми компетенциями, которые есть у молодежи.

Наталья Кочанова: мы всегда будем помнить тех, кто стоял у истоков нашего суверенного государства-4

Звучали воспоминания о творческом пути Николая Еременко и Ростислава Янковского, которые не только блистали на сцене и в кино, но и активно участвовали в общественно-политической жизни страны. Особое внимание обратили на их работу в Совете Республики. Отметили и вклад народных артистов СССР в развитие социальной сферы.

Наталья Кочанова: мы всегда будем помнить тех, кто стоял у истоков нашего суверенного государства-6

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Для нас этот год юбилейный. В 1996 году народ сделал свой выбор. И на смену Верховному Совету пришел двухпалатный парламент – Национальное собрание Республики Беларусь. Действительно за эти годы сделано очень много. По сути дела, создан законодательный фундамент нашего государства.

И символично, что в эти майские дни, когда совсем недавно мы отметили День Великой Победы, мы вспоминали сегодня наших народных артистов: Николая Николаевича Еременко, Ростислава Ивановича Янковского. 

Тех, кто прошел войну. Тех, кто трудился, создавая благо для нашей страны. Делали все для того, чтобы поддержать тогда еще молодого Президента. Они ему поверили. Они были рядом с ним. Мы будем всегда помнить тех, кто действительно стоял у истоков становления нашего суверенного независимого государства. Рядом с нашим Президентом.

Наталья Кочанова: мы всегда будем помнить тех, кто стоял у истоков нашего суверенного государства-8

Этот творческий вечер – только начало цикла встреч. Следующее подобное мероприятие будет посвящено женщинам, которые работали в Совете Республики на протяжении трех десятилетий. Тем, кто сочетал государственную службу с материнством, что особенно актуально в Год белорусской женщины.

# Ростислав Янковский # Национальный академический театр имени Янки Купалы # Наталья Кочанова # Николай Мартынов

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