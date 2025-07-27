Из деревни к обувному холдингу – Николай Мартынов вспомнил, как пришёл в большой бизнес

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Ваша история жизни впечатляет. Простой парень из крестьянской семьи, из деревни добился больших высот в бизнесе. Создал обувной холдинг, который известен не только на территории Республики Беларусь, но еще и за рубежом. Имя ему «Марко». Откуда у вас такая предпринимательская жилка? Вы же по образованию политолог, закончили Институт социологии и политологии Коммунистической партии Республики Беларусь в 1991 году. Скажите, пожалуйста, вы что-то прочитали по-особенному в произведении Карла Маркса «Капитал»? Или откуда вот это вот предпринимательство?

Николай Мартынов, белорусский предприниматель:

Я думаю, что это так и есть. Дело в том, что мы, белорусы, практически на 95 % все из деревни. Крестьянин всегда знал, когда сеять, когда пахать и так далее. И он не просто догадывался или где-то прочитал. Это было дано ему, я считаю, свыше. Честность, порядочность, стремление к работе, не бояться никакой работы – это дано крестьянам. Наверное, не побоюсь сказать этого, у нас руководитель тоже из крестьянской семьи, я имею в виду руководитель страны нашей. Поэтому вот эти моменты, они как раз дают нам понимание жизни и возможность идти вперед.

Александр Осенко:

А почему обувной бизнес?

Николай Мартынов:

Волей судьбы у меня получилось, что после окончания высшего учебного заведения партия приказала долго жить, и мне нужно было самому трудоустраиваться. И я как раз трудоустроился на одно из предприятий обувных в Витебске. Дальше мы получили определенную свободу в ведении экономических процессов. То есть мы могли уже быть, как сегодня называют, предпринимателями. Это значит, частный бизнес, он уже одобрялся правительством. Все условия для ведения бизнеса любой формации, будь то частный, будь то мелкий, у нас постоянно развиваются, вся законодательная база развивается. Поэтому здесь уже нужно, как говорится, не дремать, а включиться в этот процесс. Вот я думаю, что я вовремя включился в этот процесс.

Александр Осенко:

Что было триггером? Риск же был в конечном итоге.