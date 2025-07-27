Чуть ли не врагами нас объявили – Мартынов о работе с украинским бизнесом после 2022-го

Николай Мартынов, белорусский предприниматель:

Однозначно. Потому что я не буду, может быть, сейчас нельзя называть страну. Допустим, она продает, даже мы получаем и оборудование, но только немножко логистика другая. Единственная страна, где мы много и продавали, мы и покупали – с Украины – вот те, только начиналось сразу, они предъявили нам: а вы должны выйти на демонстрации, вы должны это... И все... Мы с Вознесенска брали кожтовар, и уже начались военные действия, я ему платил. Мы составили тройственный договор через уже страну другую, а все остальные обувщики, которые комплектующие делали, и мы у них покупали, все воинственно, чуть ли нас врагами не объявили. Почему враги? Мы с тобой покупали, цену договорились. Вот единственная страна, которая резко сказала «нет».