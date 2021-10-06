Новинки будущего сезона и люкс от белорусского легпрома. В Минске открылась выставка BelTexIndustry
Новости Беларуси. Какое будущее ждет легкую промышленность в стране и станет ли она конкурентноспособной? Где искать кадры и как продвигать инновационную продукцию? Ведущие руководители, топ-менеджеры и эксперты на одной площадке готовы обсудить проблемы и предложить самые амбициозные решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юбилейная 45-я международная выставка легкой и текстильной промышленности BelTexIndustry открылась 6 октября в Минске.
Подробности в репортаже Вероники Кудринецкой.
Более 60 участников из разных уголков страны и ближнего зарубежья. Знакомятся, обсуждают, договариваются. Эта площадка не только повод для дискуссий, но и отличная возможность найти партнеров для реализации инвестиционных проектов.
Лилия Гурова, участник выставки-ярмарки (Россия):
Город наш маленький, но город текстильный, такой как Иваново. И нас в России знают многие, и мы хотим, чтобы нас знали еще и в Беларуси. Белорусский товар в России и в Тамбове очень любят.
Роль персонала в этой сфере велика. Несмотря на максимальную автоматизацию, очень многое делается вручную. Большое внимание импортозамещению и борьбе с теневым бизнесом. Отечественные предприятия способны производить свою по-настоящему качественную продукцию. Причем по доступным ценам. И при этом поставлять ее не только на белорусский рынок, но и за границу.
Чтобы оставаться конкурентноспособными, нужно регулярно модернизировать производство, увеличивать ассортимент и наращивать объемы, в частности активно выходить на интернет-рынок. Еще одна задача отечественных производителей выстроить рабочий процесс по формуле «от сырья до производителя». С этой целью недавно была создана Белорусская ассоциация предприятий легкой промышленности. Представлена на выставке большим стендом.
Николай Мартынов, председатель правления Белорусской ассоциации предприятий легкой промышленности:
Мы надеемся, что вернем компетенцию белорусских предприятий по переработке кожтоваров и пошиву обуви. Потому что когда-то Беларусь гордилась этой отраслью, я думаю, что ассоциация для этого создана. И спасибо Президенту, что он обратил внимание на это. И задача наша – эту компетенцию вернуть.
Алексей Ашухин, заместитель председателя правления Белоруской ассоциации предприятий легкой промышленности:
Мы предлагаем другим организациям, которые еще на сегодня не вступили в эту большую организацию, активнее подтягиваться и привлекаться. Потому что вопросы и кожевенного сырья, и текстильный, и швейный, и комплектующих крайне важны и нужны. Поэтому мы будем рады видеть организации в нашей большой, дружной семье.
Подиум выставки-ярмарки, пожалуй, главный стенд всего мероприятия. Люксовые ткани отечественного легпрома, креативные силуэты, необычные фасоны и белорусские традиции. «Беллегпром» показал свои сильные стороны. Совсем скоро все это многообразие спустится с подиума и растворится в ритме мегаполиса.
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