Новинки будущего сезона и люкс от белорусского легпрома. В Минске открылась выставка BelTexIndustry

Новости Беларуси. Какое будущее ждет легкую промышленность в стране и станет ли она конкурентноспособной? Где искать кадры и как продвигать инновационную продукцию? Ведущие руководители, топ-менеджеры и эксперты на одной площадке готовы обсудить проблемы и предложить самые амбициозные решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юбилейная 45-я международная выставка легкой и текстильной промышленности BelTexIndustry открылась 6 октября в Минске. Подробности в репортаже Вероники Кудринецкой.

Более 60 участников из разных уголков страны и ближнего зарубежья. Знакомятся, обсуждают, договариваются. Эта площадка не только повод для дискуссий, но и отличная возможность найти партнеров для реализации инвестиционных проектов.

Лилия Гурова, участник выставки-ярмарки (Россия):

Город наш маленький, но город текстильный, такой как Иваново. И нас в России знают многие, и мы хотим, чтобы нас знали еще и в Беларуси. Белорусский товар в России и в Тамбове очень любят.

Роль персонала в этой сфере велика. Несмотря на максимальную автоматизацию, очень многое делается вручную. Большое внимание импортозамещению и борьбе с теневым бизнесом. Отечественные предприятия способны производить свою по-настоящему качественную продукцию. Причем по доступным ценам. И при этом поставлять ее не только на белорусский рынок, но и за границу.

Чтобы оставаться конкурентноспособными, нужно регулярно модернизировать производство, увеличивать ассортимент и наращивать объемы, в частности активно выходить на интернет-рынок. Еще одна задача отечественных производителей выстроить рабочий процесс по формуле «от сырья до производителя». С этой целью недавно была создана Белорусская ассоциация предприятий легкой промышленности. Представлена на выставке большим стендом.

Николай Мартынов, председатель правления Белорусской ассоциации предприятий легкой промышленности:

Мы надеемся, что вернем компетенцию белорусских предприятий по переработке кожтоваров и пошиву обуви. Потому что когда-то Беларусь гордилась этой отраслью, я думаю, что ассоциация для этого создана. И спасибо Президенту, что он обратил внимание на это. И задача наша – эту компетенцию вернуть.