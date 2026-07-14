Женская молодежная сборная Беларуси по баскетболу 3х3 стала победителем второго тура Лиги Наций

Молодежная сборная Беларуси по баскетболу 3х3 продолжает победное выступление в Лиге Наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки одержали викторию во втором туре соревнований. На пути к решающей дуэли они были сильнее оппоненток из Японии – 18:16, а после досрочно завершили встречу против Сингапура – 21:12. В финальном поединке белоруски уверенно справились с Малайзией – 21:15.

Напомним, накануне они также становились победительницами игрового дня. Мужская команда пробиться в финал не смогла, помешало минимальное поражение от сборной Новой Зеландии – 19:20. Однако затем земляки реабилитировались и взяли верх над сингапурцами – 21:16. Отметим, для наших баскетболистов этот розыгрыш стал первым стартом после возвращения на международную арену.