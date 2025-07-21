Как парень из деревни добился высот в обувном бизнесе – Николай Мартынов в «Рецепте настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Мартынов, собственник кожевенно-обувного холдинга «Марко».
Николай Мартынов, собственник кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
У нас будет дичь из наших белорусских лесов.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Сегодня на этой кухне будете командовать.
Николай Мартынов:
Мне нужен помощник.
Александр Осенко:
Легко. По луку я специалист.
Александр Осенко:
Так, у нас опять пошел дождь.
Александр Осенко:
Простой парень добился больших высот в бизнесе.
Николай Мартынов:
Мы, белорусы, практически на 95% все из деревни. У нас руководитель тоже из крестьянской семьи.
Александр Осенко:
А почему обувной бизнес?
Николай Мартынов:
Было уже двое детей, кормить нужно. Многие предприятия тогда закрывались.
Александр Осенко:
Вот так живут настоящие белорусские предприниматели.
Александр Осенко:
Это был очень важный звонок?
Николай Мартынов:
Это посол Узбекистана.
Александр Осенко:
Какой совет вы дадите молодым предпринимателям?
Николай Мартынов:
Учиться, учиться и еще раз учиться.
Александр Осенко:
Вспомните день из жизни парня в деревне.
Николай Мартынов:
Мать была дояркой, я доил коров.
Александр Осенко:
Это реально очень вкусно.
Николай Мартынов:
Чтобы хорошо трудиться, нужно хорошо поесть.
Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 27 июля, на РТР-Беларусь в 10:15.