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Как парень из деревни добился высот в обувном бизнесе – Николай Мартынов в «Рецепте настоящего белоруса»

21 июля 2025 17:30
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Мартынов, собственник кожевенно-обувного холдинга «Марко».

Как парень из деревни добился высот в обувном бизнесе – Николай Мартынов в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Николай Мартынов, собственник кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
У нас будет дичь из наших белорусских лесов.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Сегодня на этой кухне будете командовать.

Как парень из деревни добился высот в обувном бизнесе – Николай Мартынов в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Николай Мартынов:
Мне нужен помощник.

Александр Осенко:
Легко. По луку я специалист.

Как парень из деревни добился высот в обувном бизнесе – Николай Мартынов в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Так, у нас опять пошел дождь.

Как парень из деревни добился высот в обувном бизнесе – Николай Мартынов в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Простой парень добился больших высот в бизнесе.

Николай Мартынов:
Мы, белорусы, практически на 95% все из деревни. У нас руководитель тоже из крестьянской семьи.

Александр Осенко:
А почему обувной бизнес?

Николай Мартынов:
Было уже двое детей, кормить нужно. Многие предприятия тогда закрывались.

Как парень из деревни добился высот в обувном бизнесе – Николай Мартынов в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Александр Осенко:
Вот так живут настоящие белорусские предприниматели.

Как парень из деревни добился высот в обувном бизнесе – Николай Мартынов в «Рецепте настоящего белоруса»-12

Александр Осенко:
Это был очень важный звонок?

Николай Мартынов:
Это посол Узбекистана.

Александр Осенко:
Какой совет вы дадите молодым предпринимателям?

Николай Мартынов:
Учиться, учиться и еще раз учиться.

Александр Осенко:
Вспомните день из жизни парня в деревне.

Как парень из деревни добился высот в обувном бизнесе – Николай Мартынов в «Рецепте настоящего белоруса»-14

Николай Мартынов:
Мать была дояркой, я доил коров.

Александр Осенко:
Это реально очень вкусно.

Николай Мартынов:
Чтобы хорошо трудиться, нужно хорошо поесть.

Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 27 июля, на РТР-Беларусь в 10:15.

# Интервью # Бизнес в Беларуси # Николай Мартынов # Александр Осенко

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