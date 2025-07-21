Как парень из деревни добился высот в обувном бизнесе – Николай Мартынов в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Мартынов, собственник кожевенно-обувного холдинга «Марко».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Сегодня на этой кухне будете командовать.

Николай Мартынов, собственник кожевенно-обувного холдинга «Марко»: У нас будет дичь из наших белорусских лесов.

Александр Осенко: Легко. По луку я специалист.

Александр Осенко: Так, у нас опять пошел дождь.

Александр Осенко:

Простой парень добился больших высот в бизнесе.

Николай Мартынов:

Мы, белорусы, практически на 95% все из деревни. У нас руководитель тоже из крестьянской семьи.

Александр Осенко:

А почему обувной бизнес?

Николай Мартынов:

Было уже двое детей, кормить нужно. Многие предприятия тогда закрывались.