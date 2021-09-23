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Директор холдинга «Марко»: перспектива для развития предприятия только открывается

23 сентября 2021 12:24
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«Марко» исполняется 30 лет, в связи с этим магазин порадует своих покупателей, которых на протяжении всего этого времени неизменно радовали выбором и качеством. Об итогах и планах на четвертый десяток поговорим с генеральным директором кожевенно-обувного холдинга «Марко». Николай Мартынов в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Александр Меженный, ведущий:
Что 30 лет для «Марко»? Какие этапы прошли за это время?

Директор холдинга «Марко»: перспектива для развития предприятия только открывается-1

Николай Мартынов, генеральный директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Если можно не соглашаться, то не соглашусь. Думаю, для предприятия 30 лет – это тоже возраст становления. Приходит зрелый возраст, получены определенные навыки, компетенции. Думаю, что перспектива для развития предприятия только открывается.

Юлия Самусенко, ведущая:
Ни для кого не секрет, что качество продукции «Марко» уже на протяжении многих лет остается неизменно высоким. Что для вас как для руководителя важнее всего?

«Обуваем детей, мам, пап»

Директор холдинга «Марко»: перспектива для развития предприятия только открывается-4

Николай Мартынов:
Очень важно то, что мы занялись всей семьей. Обуваем детей, мам, пап. И домашняя уютная обувь есть. Сегодня наш холдинг уже занимается и другими вещами: это и одежда, и переработка сырья. Поэтому здесь возможности не ограничены, они только сейчас появляются.

Александр Меженный:
Не только обуть, но еще и одеть есть возможность. Сейчас как раз расширяется производство в эту сторону – какие-то полушубки, работа с мехом.

Николай Мартынов:
Да, это работа с натуральными материалами, в частности это овчина, которая очень хорошо используется в прикроватных ковриках, а также наматрасники. Я имею в виду, что это не только одежда. Это экологический продукт, натуральный. Думаю, что здесь есть много возможностей. Также мы сейчас на меховом комбинате в этом году должны завершить установку дополнительного оборудования, которое даст нам возможность самим не только овчину перерабатывать, но и перерабатывать кожтовар КРС (крупного рогатого скота), что даст возможность нам использовать и в обувной промышленности, а также в нашей промышленности пошива верхней одежды.

Юлия Самусенко:
Вы открыли еще и совместное производство в Узбекистане. В каком там направлении развиваетесь?

Нам необходима кооперация с Узбекистаном. Наши специалисты уже отрабатывают модельный ряд

Директор холдинга «Марко»: перспектива для развития предприятия только открывается-7

Николай Мартынов:
Да, в Узбекистане уже открыто. Наши специалисты сегодня уже отрабатывают модельный ряд. Думаю, что к декабрю мы полноценно запустим, и не исключаем, что это предприятие будет одним из ведущих предприятий в Узбекистане по производству обуви. В бывших советских республиках есть одна одинаковая нотка ментальности. У нас есть возможность оказать и технологическую помощь, и техническую. Когда создавали это предприятие, также и материальную. Нам видится, что на этом предприятии есть определенные сырьевые ресурсы, которые мы используем и будем в дальнейшем использовать на том же меховом комбинате, поэтому нам эта кооперация необходима, более практичная с Узбекистаном.

Александр Меженный:
Вы входили в Совет Республики. Каким образом вы влияете на интересы предприятий Беларуси? Вы принимаете участие в работе над новой Конституцией. Что именно вы предлагаете, какие позиции отстаиваете?

О новой Конституции и развитии предприятий легкой промышленности

Директор холдинга «Марко»: перспектива для развития предприятия только открывается-10

Николай Мартынов:
15 лет я был членом Совета Республики, там я пытался отстаивать предпринимательство. И сегодня я считаю, что законодательство Республики Беларусь – одно из прогрессивных, а для предпринимателя я его считаю самым лучшим. Что касается новой Конституции, то я думаю, что ныне действующая Конституция актуальна и сегодня.

Может, я бы занялся одним вопросом: придать Всебелорусскому народному собранию более весомый статус, облик официальный, конституционный. Это даст возможность поистине называться всенародным.

Юлия Самусенко:
Вы еще являетесь и председателем правления белорусской Ассоциации предприятий легкой промышленности. Какая картина в этой отрасли?

Николай Мартынов:
Сегодня почему и Ассоциация создается, я думаю, что в легкой промышленности в частности не очень хорошая. Поэтому особенно в нашей обувной отрасли мы позиции сдали по сравнению с постсоветским, уже даже в начале 1990-х, 2000-х годов. Сейчас видится, что можно вернуть позиции. Задача выполнима. Задача номер один – чтобы мы с нулевого цикла до финиша сделали правильный продукт.

Александр Меженный:
Тут и производство, и политика, и всевозможные комитеты, заседания, всевозможные советы. Что остается на семью? Вы обделили их вниманием или все с пониманием подходят?

«Думаю, что в ближайшее время сын должен возглавить весь холдинг»

Директор холдинга «Марко»: перспектива для развития предприятия только открывается-13

Николай Мартынов:
С пониманием все относятся. Мои дети с раннего детства, и сын, и дочка, были вовлечены в этот процесс. Жена в том числе, сейчас она на пенсии. А дети и сейчас остались в этом процессе. Поэтому здесь был не только воспитательный процесс дома, но и воспитательный процесс на производстве, который сейчас дает плоды. Сын возглавляет «Красный Октябрь». Думаю, что в ближайшее время он должен возглавить весь холдинг.

Александр Меженный:
С внуками ситуация другая? Они вниманием не обделены? У вас четверо?

Николай Мартынов:
Да. Старшая внучка у меня кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, но она говорит, что хочет быть дизайнером, модельером. Мы к этому готовы – если не в обуви, то в одежде. Еще не обговариваем, что она будет именно на наших предприятиях, но тем не менее она недалеко отходит по профессии, по направлению.

Юлия Самусенко:
Сапожник без сапог – это история про вас? Какую марку обуви вы носите? Какая на вас сейчас?

Николай Мартынов:
Последнее время это только обувь «Марко». Здесь есть и комфорт, и доступность по цене – все в одном флаконе.

Александр Меженный:
Вы же начинали как помощник мастера на чулочной фабрике. Путь вашего успеха – вы считаете, что вы успешный человек? Что можете посоветовать нашим телезрителям, которые мечтают свою птицу счастья ухватить за хвост?

Николай Мартынов:
Я думаю, что могу себе позволить считать себя успешным человеком, в том числе и счастливым: и в семье, и в воплощении своих идей, мыслей. Думаю, что в нашей стране возможности раскрыть себя появились. Есть возможность, дальше все зависит от тебя.

Какие бонусы и подарки компания «Марко» подготовила для своих покупателей к юбилею?

Директор холдинга «Марко»: перспектива для развития предприятия только открывается-16

Юлия Самусенко:
Какие бонусы и подарки подготовила компания «Марко» к юбилею для своих покупателей?

Николай Мартынов:
Подарили сертификаты каждому работнику, чтобы они пошли именно в наш фирменный магазин выбрать – от обуви до сумочки.

Александр Меженный:
Все отмечены, я так понимаю. Покупателям, нашим телезрителям тоже будут всевозможные подарки, но уже непосредственно в розничной сети можно будет следить за рекламой.

Николай Мартынов:
Мы делаем эти скидки. Сейчас идут уникальные скидки на всесезонную обувь, есть уже и для зимней обуви. Наши покупатели не будут обижены.

Александр Меженный:
Есть возможность обратиться к сотрудникам предприятия, к жителям Беларуси и сказать напутственные слова в честь юбилея в том числе.

Николай Мартынов:
Хотел бы своим работникам, которые работают в холдинге «Марко», пожелать огромного здоровья, потому что сегодня это однозначно нужно. Успехов во всем – дома и в работе. А самое главное – это много-много работы. Если будет много работы, все нормально тогда будет в жизни. Покупателям то же самое – здоровья и много работы.

# Предприятия Беларуси # общество # Николай Мартынов # Юлия Самусенко # Александр Меженный # Фотофакт

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