Директор холдинга «Марко»: перспектива для развития предприятия только открывается
«Марко» исполняется 30 лет, в связи с этим магазин порадует своих покупателей, которых на протяжении всего этого времени неизменно радовали выбором и качеством. Об итогах и планах на четвертый десяток поговорим с генеральным директором кожевенно-обувного холдинга «Марко». Николай Мартынов в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Александр Меженный, ведущий:
Что 30 лет для «Марко»? Какие этапы прошли за это время?
Николай Мартынов, генеральный директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Если можно не соглашаться, то не соглашусь. Думаю, для предприятия 30 лет – это тоже возраст становления. Приходит зрелый возраст, получены определенные навыки, компетенции. Думаю, что перспектива для развития предприятия только открывается.
Юлия Самусенко, ведущая:
Ни для кого не секрет, что качество продукции «Марко» уже на протяжении многих лет остается неизменно высоким. Что для вас как для руководителя важнее всего?
«Обуваем детей, мам, пап»
Николай Мартынов:
Очень важно то, что мы занялись всей семьей. Обуваем детей, мам, пап. И домашняя уютная обувь есть. Сегодня наш холдинг уже занимается и другими вещами: это и одежда, и переработка сырья. Поэтому здесь возможности не ограничены, они только сейчас появляются.
Александр Меженный:
Не только обуть, но еще и одеть есть возможность. Сейчас как раз расширяется производство в эту сторону – какие-то полушубки, работа с мехом.
Николай Мартынов:
Да, это работа с натуральными материалами, в частности это овчина, которая очень хорошо используется в прикроватных ковриках, а также наматрасники. Я имею в виду, что это не только одежда. Это экологический продукт, натуральный. Думаю, что здесь есть много возможностей. Также мы сейчас на меховом комбинате в этом году должны завершить установку дополнительного оборудования, которое даст нам возможность самим не только овчину перерабатывать, но и перерабатывать кожтовар КРС (крупного рогатого скота), что даст возможность нам использовать и в обувной промышленности, а также в нашей промышленности пошива верхней одежды.
Юлия Самусенко:
Вы открыли еще и совместное производство в Узбекистане. В каком там направлении развиваетесь?
Нам необходима кооперация с Узбекистаном. Наши специалисты уже отрабатывают модельный ряд
Николай Мартынов:
Да, в Узбекистане уже открыто. Наши специалисты сегодня уже отрабатывают модельный ряд. Думаю, что к декабрю мы полноценно запустим, и не исключаем, что это предприятие будет одним из ведущих предприятий в Узбекистане по производству обуви. В бывших советских республиках есть одна одинаковая нотка ментальности. У нас есть возможность оказать и технологическую помощь, и техническую. Когда создавали это предприятие, также и материальную. Нам видится, что на этом предприятии есть определенные сырьевые ресурсы, которые мы используем и будем в дальнейшем использовать на том же меховом комбинате, поэтому нам эта кооперация необходима, более практичная с Узбекистаном.
Александр Меженный:
Вы входили в Совет Республики. Каким образом вы влияете на интересы предприятий Беларуси? Вы принимаете участие в работе над новой Конституцией. Что именно вы предлагаете, какие позиции отстаиваете?
О новой Конституции и развитии предприятий легкой промышленности
Николай Мартынов:
15 лет я был членом Совета Республики, там я пытался отстаивать предпринимательство. И сегодня я считаю, что законодательство Республики Беларусь – одно из прогрессивных, а для предпринимателя я его считаю самым лучшим. Что касается новой Конституции, то я думаю, что ныне действующая Конституция актуальна и сегодня.
Может, я бы занялся одним вопросом: придать Всебелорусскому народному собранию более весомый статус, облик официальный, конституционный. Это даст возможность поистине называться всенародным.
Юлия Самусенко:
Вы еще являетесь и председателем правления белорусской Ассоциации предприятий легкой промышленности. Какая картина в этой отрасли?
Николай Мартынов:
Сегодня почему и Ассоциация создается, я думаю, что в легкой промышленности в частности не очень хорошая. Поэтому особенно в нашей обувной отрасли мы позиции сдали по сравнению с постсоветским, уже даже в начале 1990-х, 2000-х годов. Сейчас видится, что можно вернуть позиции. Задача выполнима. Задача номер один – чтобы мы с нулевого цикла до финиша сделали правильный продукт.
Александр Меженный:
Тут и производство, и политика, и всевозможные комитеты, заседания, всевозможные советы. Что остается на семью? Вы обделили их вниманием или все с пониманием подходят?
«Думаю, что в ближайшее время сын должен возглавить весь холдинг»
Николай Мартынов:
С пониманием все относятся. Мои дети с раннего детства, и сын, и дочка, были вовлечены в этот процесс. Жена в том числе, сейчас она на пенсии. А дети и сейчас остались в этом процессе. Поэтому здесь был не только воспитательный процесс дома, но и воспитательный процесс на производстве, который сейчас дает плоды. Сын возглавляет «Красный Октябрь». Думаю, что в ближайшее время он должен возглавить весь холдинг.
Александр Меженный:
С внуками ситуация другая? Они вниманием не обделены? У вас четверо?
Николай Мартынов:
Да. Старшая внучка у меня кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, но она говорит, что хочет быть дизайнером, модельером. Мы к этому готовы – если не в обуви, то в одежде. Еще не обговариваем, что она будет именно на наших предприятиях, но тем не менее она недалеко отходит по профессии, по направлению.
Юлия Самусенко:
Сапожник без сапог – это история про вас? Какую марку обуви вы носите? Какая на вас сейчас?
Николай Мартынов:
Последнее время это только обувь «Марко». Здесь есть и комфорт, и доступность по цене – все в одном флаконе.
Александр Меженный:
Вы же начинали как помощник мастера на чулочной фабрике. Путь вашего успеха – вы считаете, что вы успешный человек? Что можете посоветовать нашим телезрителям, которые мечтают свою птицу счастья ухватить за хвост?
Николай Мартынов:
Я думаю, что могу себе позволить считать себя успешным человеком, в том числе и счастливым: и в семье, и в воплощении своих идей, мыслей. Думаю, что в нашей стране возможности раскрыть себя появились. Есть возможность, дальше все зависит от тебя.
Какие бонусы и подарки компания «Марко» подготовила для своих покупателей к юбилею?
Юлия Самусенко:
Какие бонусы и подарки подготовила компания «Марко» к юбилею для своих покупателей?
Николай Мартынов:
Подарили сертификаты каждому работнику, чтобы они пошли именно в наш фирменный магазин выбрать – от обуви до сумочки.
Александр Меженный:
Все отмечены, я так понимаю. Покупателям, нашим телезрителям тоже будут всевозможные подарки, но уже непосредственно в розничной сети можно будет следить за рекламой.
Николай Мартынов:
Мы делаем эти скидки. Сейчас идут уникальные скидки на всесезонную обувь, есть уже и для зимней обуви. Наши покупатели не будут обижены.
Александр Меженный:
Есть возможность обратиться к сотрудникам предприятия, к жителям Беларуси и сказать напутственные слова в честь юбилея в том числе.
Николай Мартынов:
Хотел бы своим работникам, которые работают в холдинге «Марко», пожелать огромного здоровья, потому что сегодня это однозначно нужно. Успехов во всем – дома и в работе. А самое главное – это много-много работы. Если будет много работы, все нормально тогда будет в жизни. Покупателям то же самое – здоровья и много работы.