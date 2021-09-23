Директор холдинга «Марко»: перспектива для развития предприятия только открывается

«Марко» исполняется 30 лет, в связи с этим магазин порадует своих покупателей, которых на протяжении всего этого времени неизменно радовали выбором и качеством. Об итогах и планах на четвертый десяток поговорим с генеральным директором кожевенно-обувного холдинга «Марко». Николай Мартынов в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. Александр Меженный, ведущий:

Что 30 лет для «Марко»? Какие этапы прошли за это время?

Николай Мартынов, генеральный директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:

Если можно не соглашаться, то не соглашусь. Думаю, для предприятия 30 лет – это тоже возраст становления. Приходит зрелый возраст, получены определенные навыки, компетенции. Думаю, что перспектива для развития предприятия только открывается. Юлия Самусенко, ведущая:

Ни для кого не секрет, что качество продукции «Марко» уже на протяжении многих лет остается неизменно высоким. Что для вас как для руководителя важнее всего? «Обуваем детей, мам, пап»

Николай Мартынов:

Очень важно то, что мы занялись всей семьей. Обуваем детей, мам, пап. И домашняя уютная обувь есть. Сегодня наш холдинг уже занимается и другими вещами: это и одежда, и переработка сырья. Поэтому здесь возможности не ограничены, они только сейчас появляются. Александр Меженный:

Не только обуть, но еще и одеть есть возможность. Сейчас как раз расширяется производство в эту сторону – какие-то полушубки, работа с мехом. Николай Мартынов:

Да, это работа с натуральными материалами, в частности это овчина, которая очень хорошо используется в прикроватных ковриках, а также наматрасники. Я имею в виду, что это не только одежда. Это экологический продукт, натуральный. Думаю, что здесь есть много возможностей. Также мы сейчас на меховом комбинате в этом году должны завершить установку дополнительного оборудования, которое даст нам возможность самим не только овчину перерабатывать, но и перерабатывать кожтовар КРС (крупного рогатого скота), что даст возможность нам использовать и в обувной промышленности, а также в нашей промышленности пошива верхней одежды. Юлия Самусенко:

Вы открыли еще и совместное производство в Узбекистане. В каком там направлении развиваетесь? Нам необходима кооперация с Узбекистаном. Наши специалисты уже отрабатывают модельный ряд

Николай Мартынов:

Да, в Узбекистане уже открыто. Наши специалисты сегодня уже отрабатывают модельный ряд. Думаю, что к декабрю мы полноценно запустим, и не исключаем, что это предприятие будет одним из ведущих предприятий в Узбекистане по производству обуви. В бывших советских республиках есть одна одинаковая нотка ментальности. У нас есть возможность оказать и технологическую помощь, и техническую. Когда создавали это предприятие, также и материальную. Нам видится, что на этом предприятии есть определенные сырьевые ресурсы, которые мы используем и будем в дальнейшем использовать на том же меховом комбинате, поэтому нам эта кооперация необходима, более практичная с Узбекистаном. Александр Меженный:

Вы входили в Совет Республики. Каким образом вы влияете на интересы предприятий Беларуси? Вы принимаете участие в работе над новой Конституцией. Что именно вы предлагаете, какие позиции отстаиваете? О новой Конституции и развитии предприятий легкой промышленности

Николай Мартынов:

15 лет я был членом Совета Республики, там я пытался отстаивать предпринимательство. И сегодня я считаю, что законодательство Республики Беларусь – одно из прогрессивных, а для предпринимателя я его считаю самым лучшим. Что касается новой Конституции, то я думаю, что ныне действующая Конституция актуальна и сегодня. Может, я бы занялся одним вопросом: придать Всебелорусскому народному собранию более весомый статус, облик официальный, конституционный. Это даст возможность поистине называться всенародным. Юлия Самусенко:

Вы еще являетесь и председателем правления белорусской Ассоциации предприятий легкой промышленности. Какая картина в этой отрасли? Николай Мартынов:

Сегодня почему и Ассоциация создается, я думаю, что в легкой промышленности в частности не очень хорошая. Поэтому особенно в нашей обувной отрасли мы позиции сдали по сравнению с постсоветским, уже даже в начале 1990-х, 2000-х годов. Сейчас видится, что можно вернуть позиции. Задача выполнима. Задача номер один – чтобы мы с нулевого цикла до финиша сделали правильный продукт. Александр Меженный:

Тут и производство, и политика, и всевозможные комитеты, заседания, всевозможные советы. Что остается на семью? Вы обделили их вниманием или все с пониманием подходят? «Думаю, что в ближайшее время сын должен возглавить весь холдинг»

Николай Мартынов:

С пониманием все относятся. Мои дети с раннего детства, и сын, и дочка, были вовлечены в этот процесс. Жена в том числе, сейчас она на пенсии. А дети и сейчас остались в этом процессе. Поэтому здесь был не только воспитательный процесс дома, но и воспитательный процесс на производстве, который сейчас дает плоды. Сын возглавляет «Красный Октябрь». Думаю, что в ближайшее время он должен возглавить весь холдинг. Александр Меженный:

С внуками ситуация другая? Они вниманием не обделены? У вас четверо? Николай Мартынов:

Да. Старшая внучка у меня кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, но она говорит, что хочет быть дизайнером, модельером. Мы к этому готовы – если не в обуви, то в одежде. Еще не обговариваем, что она будет именно на наших предприятиях, но тем не менее она недалеко отходит по профессии, по направлению. Юлия Самусенко:

Сапожник без сапог – это история про вас? Какую марку обуви вы носите? Какая на вас сейчас? Николай Мартынов:

Последнее время это только обувь «Марко». Здесь есть и комфорт, и доступность по цене – все в одном флаконе. Александр Меженный:

Вы же начинали как помощник мастера на чулочной фабрике. Путь вашего успеха – вы считаете, что вы успешный человек? Что можете посоветовать нашим телезрителям, которые мечтают свою птицу счастья ухватить за хвост? Николай Мартынов:

Я думаю, что могу себе позволить считать себя успешным человеком, в том числе и счастливым: и в семье, и в воплощении своих идей, мыслей. Думаю, что в нашей стране возможности раскрыть себя появились. Есть возможность, дальше все зависит от тебя. Какие бонусы и подарки компания «Марко» подготовила для своих покупателей к юбилею?